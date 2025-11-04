Росія намагається розпалити «антиукраїнські настрої» серед поляків – заява Генштабу Польщі

Російські спецслужби ведуть «інтенсивні психологічні операції» для руйнування емоційних зв’язків між двома націями

Генеральний штаб Збройних сил Польщі заявив про фіксацію «інтенсивних психологічних операцій» з боку Росії, спрямованих на розпалювання антиукраїнських настроїв у польському суспільстві. Метою таких скоординованих дій є підрив підтримки, яку Польща надає Україні, та створення внутрішнього тиску на польський уряд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб Польщі.

Генштаб Польщі повідомив, що російські операції мають на меті створення «атмосфери страху та тривоги» щодо присутності та можливих «претензій» з боку українців у Польщі, а також руйнування позитивних польсько-українських емоційних стосунків.

Росія використовує як фізичні, так і онлайн-методи.Фіксуються випадки підпалів українських автомобілів та замальовування антивоєнних муралів, а також спостерігаються інтенсивні атаки на порталах та акаунтах, які поширюють ненависть до України. Зростання антиукраїнської поведінки особливо помітне у місцях, де розташовані пункти передачі зброї або підтримки Українських сил (наприклад, Гдиня, Гданськ).

Командування назвало основні стратегічні цілі Москви:

Вселити страх: Створити у польському суспільстві відчуття загрози через присутність українців у Польщі.

Розколоти: Спрямувати емоції поляків на Україну. Кремль намагається представити своє вторгнення в Україну актом підтримки поляків (натякаючи на Волинську трагедію), а українців зробити в очах поляків більшою загрозою, ніж Росія.

Вплив на уряд: Громадяни Польщі, бажаючи повернутися до «зони комфорту», можуть тиснути на уряд, щоб той ухвалював рішення, що суперечать державній меті підтримки Києва.

Генштаб Польщі закликав громадян не піддаватися емоціям та чітко розмежовувати факти. У командуванні наголосили, що випадки диверсій є частиною скоординованих дій російських служб і не мають нічого спільного з цілеспрямованими діями всієї української нації.

«Агресор на сході – і це Росія; відокремлення Польщі від України полегшить тягар ведення війни для Росії; будь-які дії, що підривають підтримку України (наративні, емоційні), підтримують агресію Росії», – підсумовується у заяві.

Нагадаємо, Польща планує розпочати створення національної системи боротьби з дронами протягом кількох місяців, не чекаючи ініціативи Європейського Союзу щодо створення «стіни дронів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За словами заступника міністра оборони Польщі Цезарія Томчика, цього місяця міністерство оголосить про інвестиції в технології для виявлення, глушіння та нейтралізації ворожих дронів у рамках програми протиповітряної оборони. Він не сказав, скільки коштуватимуть інвестиції, але мета полягає в тому, щоб польські компанії отримали щонайменше половину контрактів.