Сирський: РФ наростила кількість сил для ведення стратегічної наступальної операції

За словами головкома, російська армія не відмовляється від продовження наступальних дій

Для стратегічного наступу Російська Федерація наростила угруповання військ до близько 710 тисяч осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

За словами головкома, попри суттєві втрати, російська армія не відмовляється від планів захопити Україну, хоча істотних успіхів не досягла. Він поінформував партнерів про ситуацію на фронті.



«Навів конкретні приклади успішних дій Сил оборони України. Завдяки активним пошуково-ударним діям нам вдалося відкинути окупантів від Куп’янська та взяти під контроль майже 90% території міста», – розповів генерал.

Як зазначив Сирський, росіяни понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ. Однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу. «В результаті контрнаступальних дій повернули контроль над 16 кв. км у північній частині міста. Також відбили 56 кв. км території в районах населених пунктів Гришине, Котлине, Удачне західніше Покровська», – каже він.

Нагадаємо, що днями російські пропагандисти вчергове оголосили про захоплення всього Покровська, однак це не відповідає дійсності. Як зазначили у 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України, інформаційна провокація ворога не має під собою реальних підстав

До слова, Покровськ став символом нового етапу російсько-української війни – міського протистояння без окреслених ліній, де невеликі групи диверсантів просочуються в місто, маскуються під цивільних або українських військових і точково роз’їдають оборону.

Як повідомлялося, у районі Покровська та Мирнограда українські підрозділи активними діями блокують спроби росіян накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих міст.