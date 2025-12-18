Втрати ворога станом на 18 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 950 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 18 грудня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 18 грудня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 18 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 193 300 (+950) осіб
- танків – 11 432 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 23 758 (+0) од.
- артилерійських систем – 35 232 (+27) од.
- РСЗВ – 1 573 (+2) од.
- засоби ППО – 1 263 (+1) од.
- літаків – 432 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 91 716 (+330) од.
- крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 70 480 (+119) од.
- спеціальна техніка – 4 027 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1394-й день повномасштабної війни в Україні.
