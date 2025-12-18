Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 18 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Втрати ворога станом на 18 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 432 танки
Протягом минулої доби українські захисники знищили 950 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 18 грудня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 18 грудня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 18 грудня втратила:

  • особового складу – близько 1 193 300 (+950) осіб
  • танків – 11 432 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 23 758 (+0) од.
  • артилерійських систем – 35 232 (+27) од.
  • РСЗВ – 1 573 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 263 (+1) од.
  • літаків – 432 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 91 716 (+330) од.
  • крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 70 480 (+119) од.
  • спеціальна техніка – 4 027 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1394-й день повномасштабної війни в Україні.

