Скільки української території РФ захопила у грудні 2025 року: аналітика DeepState

Російські терористичні війська окупували 445 квадратних кілометрів території України, що на 12% менше, ніж у листопаді

Найбільші територіальні втрати зафіксовані на Слов’янському відтинку

За підсумками грудня російські терористичні війська окупували 445 квадратних кілометрів території України, що на 12% менше, ніж у листопаді. Одночасно на 9% зменшилася кількість штурмових дій, що, за оцінкою аналітиків, пов’язано з дедалі відчутнішими кадровими проблемами в армії РФ. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, пише «Главком».

Найбільші територіальні втрати зафіксовані на Слов’янському відтинку – 35% від загального обсягу, при тому що на цю ділянку припадає лише 5% штурмових дій, що свідчить про високу ефективність атак противника.

Аналітики називають втрату Сіверська серйозним ударом, який фактично намагаються не акцентувати. На Покровському відтинку зафіксовано 26,5% втрат територій та 32,5% усіх штурмів.

Попри значний тиск і більші, ніж зазвичай, територіальні втрати, оборона на цьому напрямку, за оцінкою DeepState, залишається ефективною. Третє місце за інтенсивністю втрат займає Гуляйпільський відтинок – 10% втрат і 11% штурмових дій.

Негативну динаміку тут створила ситуація із 102 окремою бригадою територіальної оборони, однак загальний стан оборонних дій не оцінюється як поганий.

Окремо аналітики відзначають Новопавлівський (Олександрівський) відтинок у зоні відповідальності 20 армійського корпусу, де зафіксовано 8% втрат території при 11% штурмових дій. До жовтня цей напрямок вважався одним із найпроблемніших, однак за останні два місяці інтенсивність боїв скоротилася приблизно на третину, а обсяг втрат територій – у рази. Покращення ситуації аналітики пов’язують із приходом до корпусу одного з найрезультативніших командирів ЗСУ – генерала Ніколюка.

Нагадаємо, у 2025 році бойові дії в Україні не призвели до кардинальних змін на фронті, однак супроводжувалися поступовим просуванням російських військ. Українські захисники продовжують утримувати ключові позиції та завдають противнику відчутних втрат.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлося, що в 2025 році російські окупаційні війська взяли під контроль близько 4,7 тис. кв. км території України, що становить приблизно 0,78% від загальної площі держави. Це більше, ніж у 2024 році, коли, за оцінками проєкту DeepState, Україна втратила контроль над понад 3,6 тис. кв. км.