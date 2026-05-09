Лінія фронту станом на 9 травня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Ситуація на фронті 9 травня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник задіяв для ураження 4737 дронів-камікадзе та здійснив 1524 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

9 травня станом на 22:00 відбулося 121 бойове зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 37 окупантів та 15 – поранено, знищено дві одиниці автомобільної техніки, пункт управління БпЛА та два укриття противника. Також ушкоджено три одиниці автомобільної техніки, 12 укриттів противника та чотири гармати. Знищено або подавлено 217 БпЛА різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог здійснив 21 обстріл позицій наших військ та населених пунктів. Зафіксовано дві ворожі штурмові дії.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник дев’ять разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Приліпка, Ізбицьке, Стариця, Тернова, Петро-Іванівка, Синельникове та Нововасилівка. Одна з цих атак триває.

На Куп’янському напрямку

Противник штурмував один раз в бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали чотири штурми окупантів в районах населених пунктів Лиман, Зарічне, Ямпіль та Озерне.

На Краматорському напрямку

Ворог один раз намагався покращити своє становище в бік Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 11 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Іллінівка, Плещіївка, Русин Яр та в бік Костянтинівки. Три з цих ворожих атак іще тривають.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Никанорівка, Дорожнє, Новоолександрівка, Родинське, Василівка, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та Новопідгороднє. Одна з цих атак триває.

На Олександрівському напрямку

Окупанти п’ять разів атакували в бік Олександрограда, Січневого, Вороного та Соснівки. Одна з цих атак – триває.

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 23 атаки окупантів у районах Нового Запоріжжя, Рибного, Цвіткового, Залізничного, Святопетрівки, Чарівного, Злагоди, Оленокостянтинівки та в бік населених пунктів Гірке, Гуляйпільське, Верхня Терса, Воздвижівка. Одна штурмова дія ворога іще триває.

Нагадаємо, триває 1536-й день повномасштабної війни в Україні.

