Окупанти вдарили по Чернігову: наслідки прильотів (фото)

Лариса Голуб
Рятувальники ліквідували пожежу
Російські війська влучили в одне із підприємств Чернігова, унаслідок чого спалахнула пожежа 

Російські окупаційні війська 14 квітня завдали удару по одному з підприємств Чернігова. Атака спричинила значні руйнування та загоряння на території об'єкта. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України.

Рятуальники повідомили, що внаслідок влучання ворожого снаряда на території підприємства виникла пожежа.

Окупанти вдарили по Чернігову: наслідки прильотів (фото) фото 1
Вогонь охопив:

  • адміністративну будівлю;
  • п’ять гаражних приміщень.
Окупанти вдарили по Чернігову: наслідки прильотів (фото) фото 2
Загальна площа займання становить близько 200 квадратних метрів. На місце події оперативно прибули підрозділи рятувальників. Завдяки професійним діям вогнеборців пожежу вдалося повністю ліквідувати. За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

Окупанти вдарили по Чернігову: наслідки прильотів (фото) фото 3
«Главком» писав, що російські війська завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого постраждали щонайменше 20 людей. Зокрема, РФ забрала життя п'ятьох людей.

Як повідомлялося, російські загарбники скинули шість керованих авіабомб на Печенізьку дамбу в Чугуївському районі. Це одне з найбільших водосховищ області і критично важливий об’єкт. Крім того, майже одночасно ворог здійснив комбіновану атаку на Харків. Окупанти били по місту «молніями» та «шахедами».

Читайте також

СБУ оголосила підозру генералу РФ за катування у Ягідному
СБУ викрила генерала РФ, який організував катування на Чернігівщині
Вчора, 13:13
Окупанти атакували Чернігівщину
Через атаку РФ без світла залишились тисячі людей на Чернігівщині
Вчора, 02:59
Кирило Буданов вважає, що нинішнє Великоднє перемир’я не стане довгостроковим
Чи триватиме перемир’я після Великодня? Буданов пояснив, що чекає на фронт після паузи
12 квiтня, 15:37
Новоросійськ відновив експорт нафти після ударів ЗСУ
Дрони зупинили, але ненадовго. РФ відновила експорт нафти: деталі
10 квiтня, 20:04
Молдова з 2022 року повідомила про 54 порушення авіапростору ракетами та дронами РФ
Молдова нарахувала десятки порушень неба з боку РФ: подробиці
9 квiтня, 21:42
Глава фінського МЗС заявила, що країна не вимагатиме від України припинити удари по Росії
Фінляндія визначила підхід до України після падіння дронів
31 березня, 09:51
Дрони атакували Київщину
Атака на Київщину: сили ППО збили майже 30 дронів, у двох районах є руйнування
29 березня, 10:39
Полтавщина тимчасово втратила частину газовидобувних потужностей
Через ворожий обстріл на Полтавщині зупинено газовидобувний об'єкт
27 березня, 12:20
Країна може стати першою в НАТО з повною інтеграцією безпілотників
Нідерланди анонсували інтеграцію дронів у всі бойові підрозділи: причина
23 березня, 16:44

Ворог не припиняє атакувати Херсонщину: офіційні дані про кількість загиблих та постраждалих
Загроза обвалу на ЧАЕС: на станції прокоментували стан захисних споруд
Окупанти вдарили по Чернігову: наслідки прильотів (фото)
На Сумщині росіяни зайшли на українські позиції через газову трубу: що з цього вийшло (відео)
У Дніпрі 15 квітня оголошено днем жалоби
За тиждень ДТЕК повернув світло 453 тисячам сімей після ворожих атак

Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Сьогодні, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Сьогодні, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Сьогодні, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
Вчора, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
Вчора, 19:51

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
