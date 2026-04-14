Окупанти вдарили по Чернігову: наслідки прильотів (фото)

Російські війська влучили в одне із підприємств Чернігова, унаслідок чого спалахнула пожежа

Російські окупаційні війська 14 квітня завдали удару по одному з підприємств Чернігова. Атака спричинила значні руйнування та загоряння на території об'єкта. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України.

Рятуальники повідомили, що внаслідок влучання ворожого снаряда на території підприємства виникла пожежа.

фото: ДСНС

Вогонь охопив:

адміністративну будівлю;

п’ять гаражних приміщень.

фото: ДСНС

Загальна площа займання становить близько 200 квадратних метрів. На місце події оперативно прибули підрозділи рятувальників. Завдяки професійним діям вогнеборців пожежу вдалося повністю ліквідувати. За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

фото: ДСНС

«Главком» писав, що російські війська завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого постраждали щонайменше 20 людей. Зокрема, РФ забрала життя п'ятьох людей.

Як повідомлялося, російські загарбники скинули шість керованих авіабомб на Печенізьку дамбу в Чугуївському районі. Це одне з найбільших водосховищ області і критично важливий об’єкт. Крім того, майже одночасно ворог здійснив комбіновану атаку на Харків. Окупанти били по місту «молніями» та «шахедами».