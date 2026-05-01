Розстріл жінки в Бучі: прокуратура оголосила підозру двом росіянам

Офіс генпрокурора: солдати 234-го полку розстріляли жінку, яка рятувалася між будинками

Двом військовослужбовцям 234-го десантно-штурмового полку збройних сил рф оголошено підозру у вбивстві мирної мешканки Бучі під час окупації міста у березні 2022 року. Паралельно до суду скеровано обвинувальний акт щодо бійця росгвардії за жорстоке поводження з цивільними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Жінка загинула, рятуючись від окупантів

За матеріалами слідства, підозрювані є військовослужбовцями 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ рф. У березні 2022 року вони патрулювали територію між багатоповерховими будинками по вулиці Склозаводській у Бучі, де місцеві жителі переховувалися від обстрілів та окупантів.

Побачивши жінку в цивільному одязі, яка пересувалася між будинками, окупанти відкрили по ній вогонь з автоматичної зброї. Рятуючись, жінка забігла до прибудови сусіднього будинку, проте одна з куль пробила двері та смертельно її поранила. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Дії підозрюваних кваліфіковано за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством цивільної особи. При цьому один із підозрюваних вже є обвинуваченим в окремому кримінальному провадженні – за фактом вбивства цивільного під час окупації Київщини. Обвинувальний акт у тій справі вже передано до суду.

Росгвардієць з «Кузбасу» відповість за погрози та незаконні обшуки

Окремо до суду скеровано обвинувальний акт щодо старшого інструктора росгвардії із загону спеціального призначення «Кузбасс». За даними слідства, під час окупації Бучі він погрожував мирним мешканцям зброєю, проводив незаконні обшуки у будинках та допитував цивільних.



Нагадаємо, у лютому 2026 року Офіс генерального прокурора повідомив, що загальна кількість підозрюваних у злочинах під час бучанської окупації сягнула 211 осіб. Тоді ж прокурори встановили особи ще двох бучанських катів – зокрема, командира бойової машини того ж 234-го десантно-штурмового полку, причетного до замаху на вбивство цивільного.

До слова, раніше «Главком» повідомляв, що до суду скеровано обвинувальні акти щодо ще двох військових 234-го полку, причетних до воєнних злочинів у Бучі.