Карта бойових дій в Україні станом на 17 квітня 2026 року

glavcom.ua
Нині триває 1514-й день повномасштабної війни
На Лиманському напрямку противник один раз намагався вклинитися в українську оборону

За минулу добу зафіксовано 132 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник здійснив два ракетні удари, використавши 24 ракети, завдав 78 авіаційних ударів, скинувши 235 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9701 дрон-камікадзе та здійснив 3771 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, 142 з них – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема у районах населених пунктів Підгаврилівка, Великомихайлівка, Покровське, Орестопіль, Просяна Дніпропетровської області; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Воздвижівська, Гуляйпільське, Копані, Василівське, Таврійське, Кам’янка та Рівне.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження живої сили та техніки противника, пункт управління, п’ять артилерійських систем та засіб протиповітряної оборони противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби противник чотири рази атакував позиції наших оборонців, здійснив 78 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Симинівка, Ветеринарне та Стариця.

На Куп’янському напрямку

Ворог чотири рази атакував у бік населених пунктів Петропавлівка, Подоли та Курилівка.

На Лиманському напрямку

Противник один раз намагався вклинитися в українську оборону поблизу населеного пункту Лиман.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби українські захисники зупинили одну спробу окупантів просунутися вперед у районі Ямполя.

На Краматорському напрямку

Ворог двічі атакував позиції Сил оборони у районах населених пунктів Міньківка та Никифорівка.

На Костянтинівському напрямку

Противник здійснив 25 атак поблизу Іллінівки, Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Софіївки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Муравка, Удачне, Новоолександрівка, Покровськ, Молодецьке, Котлине.

На Олександрівському напрямку

Противник тричі атакував у районах населених пунктів Калинівське, Березове та Новоолександрівка.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося десять атак окупантів у районах населених пунктів Залізничне, Гуляйполе, Староукраїнка, Гуляйпільське, Оленокостянтинівка, Зарічне та Цвіткове.

На Придніпровському напрямку

Ворог проводив три марні наступальні дії у бік Антонівського мосту та о. Білогрудий.

Читайте також

Трамп застеріг Іран від запровадження зборів за прохід через Ормузьку протоку
Трамп застеріг Іран від запровадження зборів за прохід через Ормузьку протоку
10 квiтня, 02:28
Кошення поселилося на позиціях ЗСУ, де про нього тепер піклуються захисники
«Будить о шостій ранку». Військові замилували українців відео з кошеням, яке дивиться мультики
8 квiтня, 15:01
Модель Ксенія Шевченко повідомила про загибель свого батька під час атаки шахедів
У Нікополі росіяни вбили батька української моделі
7 квiтня, 18:08
Україна вперше нав’язала темп у війні дронів
Україна вперше обійшла РФ за ударами дронів: деталі
6 квiтня, 18:30
Острів Харг
Reuters: Захоплення острова Харг становитиме ризики для американських військ
27 березня, 03:57
Росія вийшла на максимум доходів від нафти за 4 роки
Доходи Кремля від нафти різко зросли: подробиці
24 березня, 21:16
На початку 2022 року групи спеціального призначення ССО брали активну участь в обороні столиці
Битва за Київ: опубліковано нові кадри роботи ССО на початку вторгнення Росії (відео)
24 березня, 12:08
Щербина прийняв для себе рішення пов’язати своє подальше життя зі справою захисту державного кордону України
Поліг під час оборони державного кордону на Сумщині. Згадаймо Дмитрія Щербину
22 березня, 09:00
Військові ворожої армії
Американська розвідка розкрила плани Кремля у війні проти України
18 березня, 21:11

Події в Україні

Уночі РФ атакувала Україну ракетою та дронами: є влучання
Уночі РФ атакувала Україну ракетою та дронами: є влучання
Карта бойових дій в Україні станом на 17 квітня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 17 квітня 2026 року
РФ за добу вбила двох людей на Сумщині, ще п’ятеро поранені (фото)
РФ за добу вбила двох людей на Сумщині, ще п’ятеро поранені (фото)
Втрати ворога станом на 17 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 17 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Окупанти пошкодили транспортне підприємство у Дніпрі: є постраждалий
Окупанти пошкодили транспортне підприємство у Дніпрі: є постраждалий
Запорізька АЕС тимчасово втратила зовнішнє електропостачання
Запорізька АЕС тимчасово втратила зовнішнє електропостачання

Новини

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

Прес-релізи

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
