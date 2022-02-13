Хто їде на Євробачення-2022? Ведучий нацвідбору озвучив «всю правду» про те, як рахували бали

«В редакторській була паніка»

Один із ведучих нацвідбору «Євробачення-2022» Тимур Мірошниченко пояснив, чому заплутався із балами виконавців під час оголошення результатів. Про ситуацію він розповів на своїй сторінці у Facebook

«Результати голосування з конверту ми дійсно побачили лише на сцені. Який вигляд вони мають: це список учасників у порядку їхнього виступу. Далі 3 колонки: оцінки журі, бали від глядачів і загальний результат. Тобто цифри у кожній колонці розкидані, а не одна за одною. Але там усе зрозуміло. Я їх починаю озвучувати. 1 бал – Майкл Соул, 2 бали – Our Atlantic… І тут починається ґвалт у навушники, що я не правильно озвучую бали і що 2 отримує Cloudless. Намагаюсь розібратися ще раз. Ні, ну я ж бачу інші результати і правильно все озвучую. Поки в редакторській паніка, бо ніхто не може зрозуміти хто правий, а хто помиляється, мене просять «йти за вухом». Тому я озвучую оцінки, які мені диктують. Аж поки не минає декілька хвилин (для мене вони були вічністю) і в редакторській все ж розуміють, що від самого початку я озвучував таки правильні бали. І треба починати все спочатку. Тому й виходить такий месс в ефірі. Таблицю з результатами намагаються виправляти наживо, але вона просто зависає і не повертається», – написав Мірошниченко.

Ведучий також додав, шкода, що прекрасне свято музики і дійсно крутих артистів зіпсувалося через банальну людську помилку.

Крім того, Мірошниченко наголосив, що нехай і не з першої спроби, але в ефірі озвучив саме ті оцінки, які були в папірці, завіреному аудиторами.

Нагадаємо, фінал національного відбору на Євробачення–2022 відзначився гучним скандалом. Після оголошення переможця гурт Kalush Orchestra заявив про фальсифікації.

Музиканти звинуватили Суспільного мовника у фальсифікації балів від журі та глядачів. Гурт Kalush Orchestra вимагав показати їм протоколи голосування глядачів, і це при тому, що саме за цим голосування цей гурт набрав найбільше балів. А от за балами журі він посів третє місце.

Артисти також пояснюють, що проблема в тому, що під час прямого ефіру не показали фінальні голоси і ведучий плутався в цифрах під час оголошення балів за результатами голосування глядачів. Ситуацію вирішив врегулювати член журі Ярослав Лодигін, але також заплутав присутніх.

Анжеліку Рудницьку також здивувало те, що ведучий Тімур Мірошниченко міг заплутатись у балах під час оголошення результату.

Раніше повідомлялося, що оргкомітет національного відбору «Євробачення» ухвалив рішення про припинення участі співака Laud у відборі, оскільки заявлена ним пісня Head Under Water була оприлюднена у 2018 році, що прямо порушує правила.

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