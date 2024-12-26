Росіяни не забирають тіла своїх загиблих на півдні Херсонщини – «Атеш»

Це робиться за вказівками вищого командування, щоб не сплачувати компенсацію сім'ям загиблих

Російське командування не забирає тіла своїх загиблих солдат, які постійно гинуть у штурмах островів в Херсонській області. Про це повідомляють активісти руху «Атеш».

«Агенти руху «Атеш» з числа військовослужбовців ЗС РФ повідомляють про свавілля командування 61 Обрмп на лівобережжі Херсонської області. Командири кидають людей на вбивчі штурми і потім відмовляються евакуювати своїх же 200-х», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що після одного зі штурмів, де загинуло більше половини роти, командування відмовилося забирати своїх загиблих підлеглих. Робиться це за вказівками вищого командування, щоб не сплачувати компенсацію сім'ям загиблих. За документами загиблі військовослужбовці вважаються зниклими.

Військові, що вижили, вступають у конфлікти з командирами, питаючи, чому тіла їхніх товаришів не забирають, тоді як човни продовжують курсувати порожніми. Обстановка посилюється цинічною поведінкою ворожих командирів.

«На тлі втрат і такого відношення конфлікти з командуванням наростають та частішають випадки саботажу та диверсій серед військовослужбовців», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російська армія втрачає цілі взводи при спробах штурмів правого берега Херсонщини. Попри невдачі, військове командування продовжує відправляти солдатів «на вірну смерть».

Раніше ми писали, що партизани змогли проникнути до навчального центру операторів безпілотних літальних апаратів російської армії та влаштувати там диверсію.

До слова, партизанський рух «Атеш» розвідав місце розташування російського ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1», котрий, ймовірно, прикриває ключові об’єкти у тимчасово окупованому Севастополі.

Раніше один із агентів проукраїнського партизанського руху «Атеш» пробрався до командного пункту 37-ї бригади росіян, яка базується на території Донецької області. Він передав багато важливої інформації про офіцерів та командирів окупантів, а також зробив знімки КП.

Також партизани руху «Атеш» повідомили, що окремі російські підрозділи відмовляються іти в наступ у Запорізькій області. Такі випадки трапляються дедалі частіше.

Раніше партизани розвідали військову частину радіохімічного біологічного захисту РФ у Криму. Вона розташована у Сімферополі. Також була виявлена значна кількість техніки окупантів.

А через партизанський рух російське командування заборонило військовим 132-ї окремої мотострілецької бригади, яка воює в Україні, пересуватися між позиціями на військовій техніці.