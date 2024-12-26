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Атака дронів у Білгородській області, Росію не влаштовує перемир’я з Україною: головне за ніч

Ірина Бура
glavcom.ua
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Атака дронів у Білгородській області, Росію не влаштовує перемир’я з Україною: головне за ніч
Головні новини ночі проти 26 грудня
фото ілюстративне з відкритих джерел

Росію не влаштовує перемир’я з Україною, губернатор Білгородської області заявив про атаку дронів і знеструмлення, Зеленський вирішив звільнити посла України у Німеччині, літак, який розбився в Казахстані, був збитий російським ЗРК. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 25 грудня, щоб ви були в курсі подій:

Росію не влаштовує перемир’я з Україною – Лавров

Росію не влаштовує перемир'я у війні, яку вона веде проти України. Про це міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив у інтерв'ю в програмі «60 мінут», яку ведуть пропагандисти Ольга Скабєєва та Євген Попов.

«Нам потрібні надійні, юридично зобов'язуючі домовленості, націлені на усунення головних причин конфлікту, включаючи спільну безпеку в Європі, розширення НАТО, нещодавнє рішення Євросоюзу про те, щоб просто лягти під блок, і по суті, ліквідувати всі відмінності між цими організаціями, і, безумовно, права людей, які проживають на територіях і висловилися за возз'єднання з Росією», – сказав Лавров.

Міністр зазначив, що РФ «не відчуває жодних ілюзій» щодо перспектив перемир'я у 2025 році.

«Їх немає й у врегулюванні української кризи. Усім неангажованим давно вже зрозуміло, що вирішити конфлікт можна виключно в контексті домовленостей про надійну безпеку та стабільність у Європі, які б враховували інтереси Росії та законні інтереси всіх інших країн», – зауважив Лавров. 

При цьому Лавров послався на заяви очільника Кремля Володимира Путіна, що нібито він не раз зазначав, що РФ ніколи «не уникає переговорів» щодо завершення війни проти України.

«Нам слід бачити серйозні, конкретні пропозиції. Коли вони до нас надійдуть, прийматимемо рішення про реакцію на них, виходячи з національних інтересів», – додав він.

Губернатор Білгородської області заявив про атаку дронів і знеструмлення

Губернатор Білгородської області РФ Вячеслав Гладков заявив про атаку дронів на область і знеструмлення шести населених пунктів. Про це він написав у Telegram у ніч на 26 грудня.

«ЗСУ за допомогою безпілотників атакували Грайворонський округ», – зазначив він.

За словами губернатора, внаслідок скидання вибухових пристроїв пошкоджено лінію електропередачі.

«Без світла тимчасово залишаються жителі сіл Гора-Поділ, Глотове, Козинка, Новостроївка-Перша, а також відселені населені пункти Безіменне і Новостроївка Друга», – додав він.

Зеленський вирішив звільнити посла України у Німеччині – Bild

Президент України Володимир Зеленський вирішив змінити посла України в Німеччині

За даними джерел видання, Зеленський звільнив Олексія Макеєва, який обіймав цю посаду з вересня 2022 року. Його наступником стане нинішній посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Зазначається, що офіційно причина заміни Макєєва – регулярна ротація дипломатів.

Однак, як зауважують у дипломатичних колах, на це рішення могла вплинути систематична і публічна критика Макеєва з боку його попередника Андрія Мельника. Експосол України в Німеччині дорікав Макеєву за недостатню активність і закликав докладати більше зусиль у роботі.

Відомо, що Макєєв залишиться в Берліні до лютого. За час його перебування на посаді посла Німеччина поставила Україні 121 бойовий танк і 140 БМП, а також безліч іншої зброї.

І Макеєв, і Мельник відмовився коментувати цю інформацію.

Літак, який розбився в Казахстані, був збитий російським ЗРК – Центр протидії дезінформації

Авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК). Про це заявив очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

«Сьогодні зранку літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії, який летів з Баку до Грозного, був збитий російським ЗРК. Росія повинна була закрити повітряний простір над Грозним, але не зробила цього», – повідомив Коваленко.

За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».

Іран і Росія підпишуть новий договір про стратегічне партнерство

Росія та Іран планують підписати новий договір про стратегічне партнерство. Це може статися напередодні інавгурації обраного президента США Дональда Трампа. 

Зокрема, речника іранського МЗС Есмаїла Багаї висловив сподівання, що Тегеран і Москва підпишуть цю угоду наприкінці січня.

Як зазначає видання, новий договір, який потенційно може бути укладений за кілька днів до інавгурації Трампа 20 січня, свідчить про спробу двох країн об’єднати свої сили в умовах зростаючої ізоляції на світовій арені.

Договір з Іраном розроблявся кілька років, а МЗС РФ на початку 2022 року стверджувало, що завершується «велика міждержавна угода», не надаючи конкретики.

Наприкінці жовтня 2024 року, через кілька днів після того, як очільник Кремля Володимир Путін зустрівся з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном на саміті БРІКС у Казані, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що угода буде готова для підписання двома лідерами найближчим часом. За його словами, це «оформить зобов’язання сторін щодо тісного оборонного співробітництва та взаємодії в інтересах регіонального та глобального миру та безпеки».

«Угода про всеосяжне стратегічне партнерство між Російською Федерацією та Ісламською Республікою Іран стане важливим фактором зміцнення російсько-іранських відносин», – сказав Лавров на Міжнародній конференції з євразійської безпеки.

Ця нова двостороння угода замінить 20-річну стратегічну угоду, підписану між країнами у 2001 році та продовжену у 2020 році.

Румунія з 1 січня закриє 30 пунктів пропуску: відома причина

Румунія з 1 січня 2025 року припинять роботу 30 пунктів пропуску на її кордонах з іншими країнами ЄС.

Як зазначило Міністерство внутрішніх справ Румунії, з 1 січня 2025 року країна закриє 30 наземних пунктів пропуску на кордонах з Угорщиною та Болгарією у зв’язку з тим, що стає повноправним членом Шенгенської зони.

Проте на кордонах ще можуть проводитися вибіркові перевірки документів.

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