Лубінець прокоментував розстріл українських полонених

Точна кількість страчених росіянами українців невідома, ймовірно їх було щонайменше сім

Росіяни здійснили черговий воєнний злочин ймовірно 24 лютого 2024 року в Бахмутському районі

Російські окупанти в черговий раз розстріляли українських військових, які здавалися в полон. Відео, яке почало ширитися мережею, прокоментував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, черговий воєнний злочин ймовірно трапився 24 лютого 2024 року в Бахмутському районі.

«На відео, яке нам вдалося отримати, видно, що українські військові здаються у полон: їхні руки були підійняті до верху, вони показували, що беззбройні та не несуть загрози. Росіяни мали взяти їх у полон, але натомість нещадно розстріляли», – наголосив Лубінець.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він додав, що точна кількість страчених росіянами українців ще не відома, ймовірно їх було щонайменше сім. Це військовослужбовці Сил оборони.

«Цей випадок необхідно зафіксувати як чергове порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права. Щодо цього негайно звернуся з офіційними листами до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, аби організації зафіксували та публічно визнали, що російські військові вбивають українських полонених», – заявив омбудсмен.

Як повідомлялося, російські окупанти знову розстріляли українських полонених бійців, цього разу на околиці Іванівського біля Бахмута.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, окупанти розстріляли українських полонених бійців біля Роботиного на Запорізькому напрямку.

Також російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ. Рідні військовослужбовців впізнали їхні тіла з відео у соцмережах.

До слова, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у російському полоні перебуває 28 тисяч громадян України. Він пропонує створити коаліцію для повернення цивільних.