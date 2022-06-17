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  4. Росіяни відбуксували корвет, який пошкодили ЗСУ? Оприлюднено фото
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    Соціум

    Росіяни відбуксували корвет, який пошкодили ЗСУ? Оприлюднено фото

    Корпус та надбудови малого ракетного корабля (МРК) поцятковані пробоїнами - Росіяни відбуксували корвет, який пошкодили ЗСУ? Оприлюднено фото
    Корпус та надбудови малого ракетного корабля (МРК) поцятковані пробоїнами
    фото: dumskaya.net

    Корабель віз вісім керованих ракет «Калібр», якими атакував українські міста

    Пошкоджений російський корвет проєкту 21631 код «Буян-М» відбуксирували Волгою на судноремонтний завод для ремонту. Відповідні фото оприлюднили на тематичних форумах Росії, пише «Думська».

    Корабель потрапив у кадр у момент, коли його буксирували Волгою на судноремонтний завод. Корпус та надбудови малого ракетного корабля (МРК) поцятковані пробоїнами. Крім того, відсутня РЛС активна радіолокаційна станція «Позитив-М1».

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    Росіяни відбуксували корвет, який пошкодили ЗСУ? Оприлюднено фото
    Росіяни відбуксували корвет, який пошкодили ЗСУ? Оприлюднено фото

    Назва та бортовий номер зафарбовані, але, судячи з кількості зафарбованих літер, швидше за все, це «Великий Устюг», колишній бортовий 651. Корабель належить до Каспійської флотилії Росії, проте перед початком повномасштабного вторгнення його перевели до Чорного моря, де він брав участь у бойових діях проти України.

    Не виключено, що саме цей МРК пошкодили 7 березня артилеристи ВМСУ із РСЗВ.

    Збудували корвет на Зеленодольському суднобудівному заводі, ввели в експлуатацію у 2014 році. Крім іншого озброєння, корабель ніс вісім керованих ракет «Калібр», якими атакував українські міста.

    Нагадаємо, українські військові станом на 17 червня ліквідували вже близько 33 150 рашистів та знищили тисячі одиниць військової техніки.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна корабель Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни відбуксували корвет, який пошкодили ЗСУ? Оприлюднено фото