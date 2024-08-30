Окупанти пошкодили підприємство на Дніпропетровщині

Російські загарбники знову атакували Дніпропетровщину

Російські окупанти пошкодили промислове підприємство у Марганецькій громаді Дніпропетровської області, за ніч над регіоном збили чотири «Шахеди». Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Так, російські загарбники знову атакували Нікопольщину.

«Чотири «Шахеди» збили над областю оборонці цієї ночі. Продовжувалися атаки на Нікопольщину. Ворог бив з важкої артилерії, застосовував дрони-камікадзе та скидав боєприпаси з БпЛА. А ще обстрілював з реактивної системи залпового вогню «Град». Під ударом були Нікополь та Марганецька громада. Пошкоджене підприємство», – додав він.

Нагадаємо, уночі ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, унаслідок чого здійнялась пожежа. За інформацією місцевої влади, внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста.

Жителів міста просять щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки. Зазначається, що попередньо в результаті ворожого удару є потерпілі. Над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби. Інформація про наслідки уточнюється.

До слова, у ніч на 30 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунало кілька вибухів.