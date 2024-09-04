«Укрзалізниця» заявила про знеструмлення на Львівщині: як курсують потяги
Із мінімальними затримками відправляються сім поїздів
На Львівщині після ворожої атаки фіксуються знеструмлення. Через це затримується низка потягів. Про це повідомила «Укрзалізниця».
«Маємо декілька тимчасових знеструмлень, зокрема На Львівщині», – йдеться в повідомленні.
Виведено резервні тепловози, з мінімальними затримками відправляються поїзди:
- № 59 Київ-Чоп,
- № 91 Київ-Львів,
- № 25/135 Одеса-Ясіня, Чернівці,
- № 11 Одеса-Львів,
- № 149 Полтава-Чернівці,
- № 746 Львів-Київ,
- № 368 Ужгород-Ковель.
«Продовжуємо рух в усіх регіонах», – додали в компанії.
Нагадаємо, що сьогодні, 4 вересня, близько 6-ї години ранку, російський ударний безпілотник завдав удару по житлових кварталах Львова. У районі головного вокзалу у житловому будинку виникла пожежа. Пошкоджено дві школи і багато вікон вибито в центральній частині міста. Станом на зараз відомо про 25 постраждалих і трьох загиблих, серед яких14-річна дівчинка.
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