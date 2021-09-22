Львівська школярка обурила мережу підписом до відео, довелось перепрошувати

Згодом дівчина перепросила за свій вчинок

У м. Новояворівськ Львівської області учениця 9 класу опублікувала в соціальних мережах відео, як вулицею гуляють собаки і підписала його: «Пішли воювати за Україну». Такі коментарі викликали обурення користувачів телеграм-каналу «Типовий Новояворівськ».

«Поки у країні триває війна, гинуть молоді хлопці, молодь жартує. Дівчина неодноразово також була нагороджена похвальними грамотами від місцевого врядування. Патріотизм на рівні», – обурилися інтернет-користувачі.

Згодом дівчина перепросила за свій вчинок. Вона зазначила, що цим відео вона зганьбила себе та своїх батьків.

«Я не думала, що так далеко зайде. Що це відео поширять у пабліку мого міста. Мені дуже соромно за те, що я зробила», – написала школярка.

Нагадаємо, у Мелітополі школяр на камеру топтався по підручнику з української мови.

До слова, на Дніпропетровщині школярка спалила прапор України та виклала відео у соцмережі.