  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Львівська школярка обурила мережу підписом до відео, довелось перепрошувати

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Школярка опублікувала відео з бродячими собаками - Львівська школярка обурила мережу підписом до відео, довелось перепрошувати
    Школярка опублікувала відео з бродячими собаками
    Фото: скріншот відео Типовий Новояворівськ

    Згодом дівчина перепросила за свій вчинок

    У м. Новояворівськ Львівської області учениця 9 класу опублікувала в соціальних мережах відео, як вулицею гуляють собаки і підписала його: «Пішли воювати за Україну». Такі коментарі викликали обурення користувачів телеграм-каналу «Типовий Новояворівськ».

    «Поки у країні триває війна, гинуть молоді хлопці, молодь жартує. Дівчина неодноразово також була нагороджена похвальними грамотами від місцевого врядування. Патріотизм на рівні», – обурилися інтернет-користувачі.

    Згодом дівчина перепросила за свій вчинок. Вона зазначила, що цим відео вона зганьбила себе та своїх батьків.

    «Я не думала, що так далеко зайде. Що це відео поширять у пабліку мого міста. Мені дуже соромно за те, що я зробила», – написала школярка.

    Нагадаємо, у Мелітополі школяр на камеру топтався по підручнику з української мови.

    До слова, на Дніпропетровщині школярка спалила прапор України та виклала відео у соцмережі.

    Теги: Львівщина війна патріотизм молодь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Львівська школярка обурила мережу підписом до відео, довелось перепрошувати