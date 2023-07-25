МАГАТЕ відреагувало на переведення енергоблоку ЗАЕС у «гарячий зупин»

Повний перехід четвертого енергоблоку у «гарячий зупин» відбудеться 25 липня

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило, що Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) розпочала плановий перехід четвертого енергоблоку зі стану «холодного зупину» на «гарячий». Про це йдеться в заяві МАГАТЕ.

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«Станція розпочала плановий перехід четвертого реакторного блоку з «холодного зупину» на «гарячий», повідомивши експертам МАГАТЕ, що відповідні випробування проведені і блок розігрівається», – зазначає організація.

За прогнозами МАГАТЕ, енергоблок перейде на «гарячий зупин» 25 липня. Повідомляється, що як тільки це буде зроблено, п'ятний блок, який зараз працює в режимі «гарячого зупину», буде переведено в режим «холодного», щоб здійснити профілактичні заходи. Інші блоки залишаються в холодному режимі.

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Нагадаємо, російські загарбники 24 липня перевели четвертий енергоблок ЗАЕС у стан «гарячого зупину», чим грубо порушили вимоги ліцензії на експлуатацію станції.

Крім того, 23 липня під час інспекції фахівці МАГАТЕ виявили на Запорізькій АЕС протипіхотні міни.

До слова, розвідка попередила про нові провокації загарбників на ЗАЕС. Спецслужба окупантів стверджує, що наприкінці липня буде організовано «штурм» атомної станції, в якому начебто мають взяти участь «штурмові групи» і неназвані «добровольчі озброєні підрозділи України. Також зазначається, що тиражування такої інформації може свідчити про підготовку окупантами операції «під чужим прапором», яка призведе до масштабної аварії на ЗАЕС.