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Росіяни перевели четвертий енергоблок ЗАЕС у гарячий режим – «Енергоатом»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни перевели четвертий енергоблок ЗАЕС у гарячий режим – «Енергоатом»
Четвертий енергоблок Запорізької АЕС
фото з відкритих джерел

Окупанти грубо порушили вимоги ліцензії на експлуатацію Запорізької АЕС

Російські загарбники вчора, 24 липня, перевели четвертий енергоблок Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) у стан «гарячого зупину». Про це повідомляє «Енергоатом» у Telegram.

У компанії нагадали, що такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки, оскільки нині експлуатація енергоблока має здійснюватися виключно у стані «холодного зупину».

За словами президента «Енергоатому» Петра Котіна, окупаційна адміністрація порушує всі норми ядерної та радіаційної безпеки станції, використовуючи її як військову базу.

Також зазначається, що у зв’язку зі вчиненням протиправних дій, що містять ознаки складу кримінальних правопорушень (ст. 267 та 274 КК України, а також ст. 14 і 258), Котін звернувся до Офісу генерального прокурора України.

«Вони вкотре порушують вимоги ліцензії на експлуатацію, виданої Держатомрегулювання України (ДІЯРУ), про переведення всіх блоків станції у холодний зупин, а також вимоги МАГАТЕ (Міжнародного агентства з атомної енергії – «Главком»). Це свідоме і навмисне порушення норм українського та міжнародного законодавства. На російських загарбників чекає невідворотнє покарання», – наголошується в заяві держпідприємства.

«Енергоатом» також звернувся до Міністерства закордонних справ України і наголосив на необхідності закликати МАГАТЕ вплинути на окупаційну адміністрацію ЗАЕС для переведення всіх енергоблоків станції у стан «холодного зупину» і поширити відповідну ноту серед країн-членів організації.

Нагадаємо, 23 липня під час інспекції фахівці МАГАТЕ виявили на Запорізькій АЕС протипіхотні міни. 

Раніше повідомлялося. що незаконно призначений російською владою «генеральний директор» тимчасово окупованої Запорізької АЕС Юрій Чернічук вмовляв атомників, які відмовились підписати фейкові контракти з Росатомом, запустити енергоблок №4. 

До слова, розвідка попередила про нові провокації загарбників на ЗАЕС. Спецслужба окупантів стверджує, що наприкінці липня буде організовано «штурм» атомної станції, в якому начебто мають взяти участь «штурмові групи» і неназвані «добровольчі озброєні підрозділи України.  Також зазначається, що тиражування такої інформації може свідчити про підготовку окупантами операції «під чужим прапором», яка призведе до масштабної аварії на ЗАЕС. 

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Теги: Енергоатом Запорізька АЕС

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