Росіяни перевели четвертий енергоблок ЗАЕС у гарячий режим – «Енергоатом»

Окупанти грубо порушили вимоги ліцензії на експлуатацію Запорізької АЕС

Російські загарбники вчора, 24 липня, перевели четвертий енергоблок Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) у стан «гарячого зупину». Про це повідомляє «Енергоатом» у Telegram.

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У компанії нагадали, що такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки, оскільки нині експлуатація енергоблока має здійснюватися виключно у стані «холодного зупину».

За словами президента «Енергоатому» Петра Котіна, окупаційна адміністрація порушує всі норми ядерної та радіаційної безпеки станції, використовуючи її як військову базу.

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Також зазначається, що у зв’язку зі вчиненням протиправних дій, що містять ознаки складу кримінальних правопорушень (ст. 267 та 274 КК України, а також ст. 14 і 258), Котін звернувся до Офісу генерального прокурора України.

«Вони вкотре порушують вимоги ліцензії на експлуатацію, виданої Держатомрегулювання України (ДІЯРУ), про переведення всіх блоків станції у холодний зупин, а також вимоги МАГАТЕ (Міжнародного агентства з атомної енергії – «Главком»). Це свідоме і навмисне порушення норм українського та міжнародного законодавства. На російських загарбників чекає невідворотнє покарання», – наголошується в заяві держпідприємства.

«Енергоатом» також звернувся до Міністерства закордонних справ України і наголосив на необхідності закликати МАГАТЕ вплинути на окупаційну адміністрацію ЗАЕС для переведення всіх енергоблоків станції у стан «холодного зупину» і поширити відповідну ноту серед країн-членів організації.

Нагадаємо, 23 липня під час інспекції фахівці МАГАТЕ виявили на Запорізькій АЕС протипіхотні міни.

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Раніше повідомлялося. що незаконно призначений російською владою «генеральний директор» тимчасово окупованої Запорізької АЕС Юрій Чернічук вмовляв атомників, які відмовились підписати фейкові контракти з Росатомом, запустити енергоблок №4.

До слова, розвідка попередила про нові провокації загарбників на ЗАЕС. Спецслужба окупантів стверджує, що наприкінці липня буде організовано «штурм» атомної станції, в якому начебто мають взяти участь «штурмові групи» і неназвані «добровольчі озброєні підрозділи України. Також зазначається, що тиражування такої інформації може свідчити про підготовку окупантами операції «під чужим прапором», яка призведе до масштабної аварії на ЗАЕС.