Макрон подзвонив Зеленському: деталі розмови
Лідери обговорили перспективи припинення війни
Президент Володимир Зеленський пізно ввечері 19 березня провів телефонну розмову з лідером Франції Еммануелем Макроном. Сторони обговорили можливі перспективи закінчення війни. Про це повідомляє BFM TV.
Зазначається, що Зеленський і Макрон провели другу за тиждень телефонну розмову.
Французький лідер знову підтвердив підтримку Україні і готовність Парижа з партнерами продовжувати надавати допомогу українській стороні.
«Він (Макрон – ред.) обговорив із Зеленським можливі перспективи виходу з кризи», – цитує видання заяву Єлисейського палацу.
Нагадаємо, 17 березня Зеленський поговорив із Макроном: йшлося про підтримку України.
Перед тим відбула розмова Макрона та Путіна.
Також напередодні Макрон звернувся до Путіна із вимогою припинити блокаду Маріуполя.
Днями Макрон закликав готуватися до великої війни у Європі.