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    Макрон подзвонив Зеленському: деталі розмови

    Це друга розмова Парижа з Києвом за тиждень - Макрон подзвонив Зеленському: деталі розмови
    Це друга розмова Парижа з Києвом за тиждень
    фото: Офіс президента

    Лідери обговорили перспективи припинення війни

    Президент Володимир Зеленський пізно ввечері 19 березня провів телефонну розмову з лідером Франції Еммануелем Макроном. Сторони обговорили можливі перспективи закінчення війни. Про це повідомляє BFM TV.

    Зазначається, що Зеленський і Макрон провели другу за тиждень телефонну розмову.

    Французький лідер знову підтвердив підтримку Україні і готовність Парижа з партнерами продовжувати надавати допомогу українській стороні.

    «Він (Макрон – ред.) обговорив із Зеленським можливі перспективи виходу з кризи», – цитує видання заяву Єлисейського палацу.

    Нагадаємо, 17 березня Зеленський поговорив із Макроном: йшлося про підтримку України.

    Перед тим відбула розмова Макрона та Путіна.

    Також напередодні Макрон звернувся до Путіна із вимогою припинити блокаду Маріуполя.

    Днями Макрон закликав готуватися до великої війни у Європі.

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    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна Еммануель Макрон окупація #stoprussia
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    Макрон подзвонив Зеленському: деталі розмови