Макрон подзвонив Зеленському: деталі розмови

Це друга розмова Парижа з Києвом за тиждень

Лідери обговорили перспективи припинення війни

Президент Володимир Зеленський пізно ввечері 19 березня провів телефонну розмову з лідером Франції Еммануелем Макроном. Сторони обговорили можливі перспективи закінчення війни. Про це повідомляє BFM TV.

Зазначається, що Зеленський і Макрон провели другу за тиждень телефонну розмову.

Французький лідер знову підтвердив підтримку Україні і готовність Парижа з партнерами продовжувати надавати допомогу українській стороні.

«Він (Макрон – ред.) обговорив із Зеленським можливі перспективи виходу з кризи», – цитує видання заяву Єлисейського палацу.

Нагадаємо, 17 березня Зеленський поговорив із Макроном: йшлося про підтримку України.

Перед тим відбула розмова Макрона та Путіна.

Також напередодні Макрон звернувся до Путіна із вимогою припинити блокаду Маріуполя.

Днями Макрон закликав готуватися до великої війни у Європі.

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