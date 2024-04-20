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Нардеп пояснив, чому Рада не розглядає питання демобілізації

Надія Карбунар
glavcom.ua
Нардеп пояснив, чому Рада не розглядає питання демобілізації
Жодних обіцянок щодо демобілізації бути не може доти, доки достеменно невідомо, наскільки армія забезпечена особовим складом
фото з відкритих джерел

Микита Потураєв переконаний, що спочатку Україні потрібно посилити свою армію

Норму про демобілізацію, яку прибрали із закону про мобілізацію, було помилково включено до документа. І, попри критику в суспільстві, провести демобілізацію зараз було б просто неможливо, оскільки спочатку потрібно мобілізувати нових людей. Про це в інтерв’ю «Телеграфу» розповів депутат від «Слуги народу» та голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв. При цьому він зазначив, що військове командування вже почало розв'язувати питання щодо ротації підрозділів.

Микита Потураєв наголосив, військово-політичне керівництво не обіцяло, що буде демобілізація. І критика у суспільстві після того, як цю норму прибрали з нового закону, не обґрунтована.

«Проблема в тому, наскільки я пам’ятаю, що ніхто з військово-політичного керівництва не обіцяв демобілізацію. Те, що вона була (у документі, – ред.), не означає, що її хтось обіцяв. Це, очевидно, була помилкова норма, вона була звідти прибрана. А чому вона була помилковою, це абсолютно зрозуміло. Щоб когось демобілізувати, ти маєш когось мобілізувати. Воно не буває іншим способом», – сказав Микита Потураєв.

Нардеп додав, що жодних обіцянок щодо демобілізації бути не може доти, доки достеменно невідомо, наскільки армія забезпечена особовим складом. А норма про демобілізацію через 36 або 48 місяців служби «абсолютно неприпустима помилка». При цьому він зазначив, що командування вже почало розв'язувати питання щодо ротації військових.

«Зовсім неважливо, що ви там написали про додаткову нормативку від Кабміну, від Міністерства оборони, від Генерального штабу, людям це все одно. Люди побачили б 36 або 48 місяців, і вимагали б реалізації свого права. Так, безумовно, питання ротації мають бути вирішені. І я знаю, що зараз командування ці питання вже почало вирішувати», – наголосив нардеп.

Раніше депутатка пояснила, чому Генштаб проти демобілізації посеред війни. 

Як повідомлялося, через оперативну ситуацію на фронті Генеральний штаб ЗСУ хоче, аби демобілізаційні норми із законопроєкту про мобілізацію були розглянуті в окремому законопроєкті.

Читайте також: Авторка законопроєкту про демобілізацію: Воює лише п'ята-шоста частина війська. Це явний перекіс
Теги: депутат армія демобілізація Микита Потураєв

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