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Майже 94 тис. окупантів та 600 крилатих ракет: оновлені втрати ворога

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Майже 94 тис. окупантів та 600 крилатих ракет: оновлені втрати ворога
фото з відкритих джерел
Залишки від російської зброї на вулицях Києва. Фото зроблене у березні

За час війни окупанти втратили 281 літак та 264 вертольоти

Українські війська минулої доби ліквідували ще 370 окупантів та чимало ворожої техніки. Усього з початку повномасштабної війни втрати Росії становили 93 760 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 10 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 93 760 (+370) осіб ліквідовано,
  • танків – 2940 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 5917 (+5) од.,
  • артилерійських систем – 1927 (+1) од.,
  • РСЗВ – 397 (+2) од.
  • засоби ППО – 211 (+0) од.,
  • літаків – 281 (+0) од.,
  • вертольотів –264 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+0),
  • крилаті ракети – 592 (+0),
  • кораблі/катери – 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4535 (+4) од.,
  • спеціальна техніка – 167 (+3).

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Нагадаємо, в ніч проти 10 грудня російські війська атакували Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136/131. Силам ППО вдалося збити 10 із 15 безпілотників.

Внаслідок атаки ворожих дронів-камікадзе в ніч на суботу на Одещині завдано суттєвих руйнувань об’єктам енергетичної інфраструктури, без електропостачання лишилися тисячі споживачів.

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Теги: окупанти Генштаб втрати

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