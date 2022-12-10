Майже 94 тис. окупантів та 600 крилатих ракет: оновлені втрати ворога
За час війни окупанти втратили 281 літак та 264 вертольоти
Українські війська минулої доби ліквідували ще 370 окупантів та чимало ворожої техніки. Усього з початку повномасштабної війни втрати Росії становили 93 760 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 10 грудня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 93 760 (+370) осіб ліквідовано,
- танків – 2940 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 5917 (+5) од.,
- артилерійських систем – 1927 (+1) од.,
- РСЗВ – 397 (+2) од.
- засоби ППО – 211 (+0) од.,
- літаків – 281 (+0) од.,
- вертольотів –264 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+0),
- крилаті ракети – 592 (+0),
- кораблі/катери – 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4535 (+4) од.,
- спеціальна техніка – 167 (+3).
Нагадаємо, в ніч проти 10 грудня російські війська атакували Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136/131. Силам ППО вдалося збити 10 із 15 безпілотників.
Внаслідок атаки ворожих дронів-камікадзе в ніч на суботу на Одещині завдано суттєвих руйнувань об’єктам енергетичної інфраструктури, без електропостачання лишилися тисячі споживачів.
Коментарі — 0