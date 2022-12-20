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Маляр опублікувала фото з Бахмута, де тривають найзапекліші бої

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Маляр опублікувала фото з Бахмута, де тривають найзапекліші бої
фото: Ганна Маляр

Маляр: «Бахмут – східна фортеця України»

Заступниця міністра оборони України Ганни Маляр разом з вищим керівництвом країни відвідала місто Бахмут Донецької області. Візит був приурочений 300 дням війни.

Маляр опублікувала фото візиту з українськими захисниками.

«300 днів війни. Бахмут – східна фортеця України. Це наші оборонці Бахмута. Це вони тримають Бахмут так міцно, що ворог не може ніяк його захопити. І не захопить. Пишаємось кожним і кожною!», – написала заступниця міністра.

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Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський побував у Бахмуті з неоголошеним візитом. Також глава держави вручив нагороди українським захисникам. 

Триває 300-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Намагається відновити втрачене положення на Лиманському та веде оборону на інших напрямках.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує вести штурмові дії, здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по наших позиціях в районах тридцяти населених пунктів. Зокрема, це – Верхньокам’янське, Берестове, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Теги: Авдіївка Бахмут ворог місто президент Міноборони

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