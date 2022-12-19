Британська розвідка вказала на роль «вагнерівців» у наступі на Бахмут

За даними британської розвідки, окремим особам та підрозділам наказано рухатися заздалегідь спланованим маршрутом, часто з вогневою підтримкою

Окремим бойовикам, швидше за все, видаються смартфони або планшети, на яких показано призначену їм вісь наступу та мету атаки

Британська розвідка повідомляє, що російська група «Вагнер» продовжує відігравати важливу роль у боях довкола міста Бахмут Донецької області. В останні місяці воно розробило наступальну тактику, щоб використати велику кількість завербованих ним погано навчених засуджених. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як наголошується у зведенні, окремим бойовикам, швидше за все, видаються смартфони або планшети, на яких показано призначену їм вісь наступу та мету атаки, накладені на комерційні супутникові зображення. На рівні взводу і вище командири, швидше за все, залишаються в укритті та віддають накази по рації, отримуючи інформацію від невеликих безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

За даними британської розвідки, окремим особам та підрозділам наказано рухатися заздалегідь спланованим маршрутом, часто з вогневою підтримкою, але рідше поряд із бронетехнікою. Оперативникам «Вагнера», які самовільно відхиляються від намічених маршрутів атаки, швидше за все, загрожує страта.

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«Ця жорстока тактика спрямована на те, щоб зберегти рідкісні активи «Вагнера» у вигляді досвідчених командирів та бронетехніки за рахунок доступніших новобранців-в'язнів, яких організація вважає витратним матеріалом», – наголошується в повідомленні міноборони Британії.

Нагадаємо, за повідомленням Інститут вивчення війни (ISW), під Бахмутом в лавах армії РФ назріває конфлікт між «вагнерівцями» та бойовиками «ДНР».

Триває 299-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Красногорівка, Олександропіль, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.