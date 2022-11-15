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Маляр повідомила, скільки населених пунктів у листопаді на півдні визволили ЗСУ

Альона Боженко
glavcom.ua
Маляр повідомила, скільки населених пунктів у листопаді на півдні визволили ЗСУ
у листопаді ЗСУ звільнили близько 200 населених пунктів на півдні
фото ілюстративне

У Міноборони зауважили, що зараз сили оборони просуваються по декількох напрямках поступово

Від початку листопада українські захисники на півдні звільнили близько п'яти тисяч квадратних кілометрів та близько 200 населених пунктів. Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

«Зараз сили оборони просуваються по декількох напрямках поступово. Це можна говорити щодо Харківської області, Луганської та півдня. За листопад на півдні звільнено близько п'яти тисяч квадратних кілометрів та близько 200 населених пунктів», – повідомила Маляр.

Водночас вона наголосила, що ворог, який просунувся вглиб територій, продовжує завдавати ударів по звільнених населених пунктах. Найважча ситуація наразі на Донеччині, де щодня відбувається по кілька десятків атак ворога.

«Водночас, українські ЗСУ дуже впевнено обороняють кордони. Тобто ворог не просувається на жодний сантиметр. Так, там запеклі страшні бої, ціна дуже висока, але ворог не просувається», – повідомила Маляр.

Вона також відзначила, що завдяки тому, що на сході ЗСУ вдається утримувати велику кількість ворога, це в свою чергу дозволяє українським військовим відпрацьовувати південь.

На півночі активних бойових дій немає, водночас спостерігається рух російської техніки та особового складу на території Білорусі. Маляр запевнила, що Україна готова до будь-якого розвитку подій на півночі.

Нагадаємо, триває 265 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках, продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас ворог веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. 
 

Теги: окупанти Міноборони Україна ворог

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