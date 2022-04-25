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    Події в Україні

    Окупанти вихваляються, що навчилися «грамотно мародерити» в Україні (аудіо)

    Російські військові везуть додому награбоване в Україні - Окупанти вихваляються, що навчилися «грамотно мародерити» в Україні (аудіо)
    Російські військові везуть додому награбоване в Україні

    Матір рашиста схвалює злочини сина в Україні

    Російські окупанти радіють, що знайшли спосіб мародерити в Україні, аби в них нічого не відбирали, а все награбоване можна було безперешкодно переправити до РФ. Про це свідчать нові телефонні розмови російських окупантів, які є у розпорядженні Служби безпеки України.

    На записі син-мародер хизується перед матір'ю, як вдало разом з іншими військовими злочинцями пограбував українське село.

    «Мы когда в деревне стояли, мы с пацанами, нах*й, хату вскрыли. И знаешь, чо я оттуда вынес? Компьютер, нах*й… Компьютер, стоимостью примерно тысяч 150. Я его домой привезу. Ну я там еще по мелочам набрал», – радіє загарбник.

    На ремарку своєї матері, що в нього можуть відібрати награбоване, спокійно відповідає: «Та не отберут. Мы, это, знаем, куда заныкать. Мы все грамотно делаем».

    У жінки це викликало подив і захоплення сином.

    Нагадаємо, Служба безпеки України оприлюднила шокуюче аудіоперехоплення на півдні України. Окупанти спеціально розстрілюють дітей, які йдуть до школи.

    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти вихваляються, що навчилися «грамотно мародерити» в Україні (аудіо)