Окупанти вихваляються, що навчилися «грамотно мародерити» в Україні (аудіо)

Матір рашиста схвалює злочини сина в Україні

Російські окупанти радіють, що знайшли спосіб мародерити в Україні, аби в них нічого не відбирали, а все награбоване можна було безперешкодно переправити до РФ. Про це свідчать нові телефонні розмови російських окупантів, які є у розпорядженні Служби безпеки України.

На записі син-мародер хизується перед матір'ю, як вдало разом з іншими військовими злочинцями пограбував українське село.

«Мы когда в деревне стояли, мы с пацанами, нах*й, хату вскрыли. И знаешь, чо я оттуда вынес? Компьютер, нах*й… Компьютер, стоимостью примерно тысяч 150. Я его домой привезу. Ну я там еще по мелочам набрал», – радіє загарбник.

На ремарку своєї матері, що в нього можуть відібрати награбоване, спокійно відповідає: «Та не отберут. Мы, это, знаем, куда заныкать. Мы все грамотно делаем».

У жінки це викликало подив і захоплення сином.

Нагадаємо, Служба безпеки України оприлюднила шокуюче аудіоперехоплення на півдні України. Окупанти спеціально розстрілюють дітей, які йдуть до школи.