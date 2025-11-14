Масована атака на Україну. Міноборони РФ назвало цинічну «причину»

Унаслідок атаки зафіксовані влучання БпЛА у багатоповерхівки в декількох районах столиці

Росія висунула цинічне пояснення для масованого удару по Україні, заявивши, що нібито це була «відповідь» на атаки по цивільній інфраструктурі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони РФ.

«У відповідь на «терористичні атаки» України по цивільних об'єктах на території Росії сьогодні вночі Збройними силами Російської Федерації завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного, наземного і морського базування, в тому числі гіперзвуковими аеробалістичними ракетами «Кинжал», а також ударними безпілотними літальними апаратами, по об'єктах військово-промислового комплексу та енергетики України, що забезпечують їх роботу», – йдеться у заяві.

Зауважимо, що внаслідок атаки зафіксовані влучання БпЛА у багатоповерхівки в декількох районах столиці. Загалом, пошкоджено близько 30 житлових будинків.

Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада російська терористична армія вдарила по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки Росії став Київ. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів.

Внаслідок атаки загинули та постраждали люди.

У Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки 14 листопада.