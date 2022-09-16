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Ворог вдарив по Дніпропетровщині з важкої артилерії: є загиблі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог вдарив по Дніпропетровщині з важкої артилерії: є загиблі
Окупанти поцілили по центру Великої Костромки
фото ілюстративне

У Великій Костромці сьогодні загинули двоє чоловіків – 48 та 52 років

Російські загарбники сьогодні обстріляли Зеленодольську громаду з важкої артилерії. Окупанти поцілили по центру Великої Костромки. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

«Росіяни убили у Великій Костромці двох чоловіків – 48 та 52 років. Ще один чоловік поранений. Він у лікарні. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що у селі є руйнування. Масштаби з’ясовуються.

Нагадаємо, сьогодні сили протиповітряної оборони командування «Схід» збили три крилаті ракети «Іскандер-К» та безпілотник «Орлан-10» на Дніпропетровщині.

До слова, триває 205-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на зриві активних дій наших військ на окремих напрямках, утриманні тимчасово захоплених територій та спробах повної окупації Донецької області. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: росія окупанти війна Дніпропетровщина

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