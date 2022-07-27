Масштабна повітряна тривога: у багатьох областях лунають сирени

У небо над Білоруссю піднялися винищувачі

Повітряна тривога оголошена у більшості підконтрольних Україні областей. Під загрозою західні та центральні області, через активність ворожої авіації. Повідомляють, що у небо над Білоруссю піднялися чотири винищувачів.

Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Повітряна тривога оголошена у таких областях:

Волинській;

Львівській;

Закарпатській;

Івано-Франківській;

Тернопільській;

Хмельницькій;

Рівненській;

Житомирській;

Вінницькій;

Київській;

Чернігівській;

Черкаській;

Кіровоградській;

Луганській.

Нагадаємо, триває 154-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. На Донбасі тривають бої.