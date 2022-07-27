Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Масштабна повітряна тривога: у багатьох областях лунають сирени

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 09:56 glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога: у багатьох областях лунають сирени
фото ілюстративне

У небо над Білоруссю піднялися винищувачі 

Повітряна тривога оголошена у більшості підконтрольних Україні областей. Під загрозою західні та центральні області, через активність ворожої авіації. Повідомляють, що у небо над Білоруссю піднялися чотири винищувачів.

Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог
alerts.in.ua

Повітряна тривога оголошена у таких областях:

  • Волинській;
  • Львівській;
  • Закарпатській;
  • Івано-Франківській;
  • Тернопільській;
  • Хмельницькій;
  • Рівненській;
  • Житомирській;
  • Вінницькій;
  • Київській;
  • Чернігівській;
  • Черкаській;
  • Кіровоградській;
  • Луганській.

Нагадаємо, триває 154-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. На Донбасі тривають бої.

Читайте також: Мер прифронтового Слов’янська: Готуємось до гіршого варіанту. Він не за горами

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масштабна повітряна тривога: у багатьох областях лунають сирени
Масштабна повітряна тривога: у багатьох областях лунають сирени
18 липня, 17:44
Достатньо лише раз проігнорувати правила безпеки...
Повітряна тривога. Елементарне правило про яке всі забувают
19 липня, 21:06
Майже по всій Україні повітряна тривога: існує загроза ракетного удару
Майже по всій Україні повітряна тривога: існує загроза ракетного удару
Вчора, 23:31

Події в Україні

Рашисти випустили «довідник» для зрадників і колаборантів, – розвідка
Рашисти випустили «довідник» для зрадників і колаборантів, – розвідка
У Чорному морі маневрують 11 одиниць російського флоту, – «Південь»
У Чорному морі маневрують 11 одиниць російського флоту, – «Південь»
Миколаївщина: рашисти за день знищили 230 га врожаю пшениці
Миколаївщина: рашисти за день знищили 230 га врожаю пшениці
Вперше після окупації Рубіжного рашисти почали ексгумацію тіл загиблих
Вперше після окупації Рубіжного рашисти почали ексгумацію тіл загиблих
Атака ЗСУ. Рашисти заявили про пошкодження залізничного мосту під Херсоном
Атака ЗСУ. Рашисти заявили про пошкодження залізничного мосту під Херсоном
СБУ впіймала ворожого інформатора, який зливав дані білорусам
СБУ впіймала ворожого інформатора, який зливав дані білорусам

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
287K
Гроші від ООН отримають не всі пенсіонери: хто в пріоритеті
228K
Родини російських військових звернулися до Путіна із проханням
41K
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25K
Дебати у Британії: ведуча втратила свідомість під час промови Трасс про Путіна
24K
Що відбувається з курсом долара: дані з обмінників
14K
Окупанти досягли успіхів під Бахмутом і продовжують наступ – ISW

Новини

Рада заборонила примусове стягнення боргів за комуналку
Сьогодні, 15:33
В окупованому Херсоні вибухнула автівка
Сьогодні, 15:17
Турецькі ЗМІ маніпулюють інформацією про виробництво Bayraktar у РФ – РНБО
Сьогодні, 14:59
Синоптики дали прогноз на останній місяць літа
Сьогодні, 14:46
Ракетний удар по Миколаєву: фото наслідків
Сьогодні, 14:44
Порошенко заявив про переломний момент на фронті
Сьогодні, 11:17

Прес-релізи

«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
19 березня, 12:00