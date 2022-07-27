Масштабна повітряна тривога: у багатьох областях лунають сирени
Іванна Гордійчук
Сьогодні, 09:56 glavcom.ua
фото ілюстративне
У небо над Білоруссю піднялися винищувачі
Повітряна тривога оголошена у більшості підконтрольних Україні областей. Під загрозою західні та центральні області, через активність ворожої авіації. Повідомляють, що у небо над Білоруссю піднялися чотири винищувачів.
Карта повітряних тривог зараз виглядає так:
Карта повітряних тривог
alerts.in.ua
Повітряна тривога оголошена у таких областях:
- Волинській;
- Львівській;
- Закарпатській;
- Івано-Франківській;
- Тернопільській;
- Хмельницькій;
- Рівненській;
- Житомирській;
- Вінницькій;
- Київській;
- Чернігівській;
- Черкаській;
- Кіровоградській;
- Луганській.
Нагадаємо, триває 154-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. На Донбасі тривають бої.
Коментарі — 0