У столиці спалахнула масштабна пожежа (відео)

Судячи із відео, горять складські приміщення

Сьогодні, 2 березня, на проспекті Степана Бандери у Києві сталася пожежа. У мережі пишуть про масштабне загоряння.

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За інформацією місцевих жителів, пожежа сталася біля гіпермаркету «Ашан». «У Києві на Бандери біля «Ашана» серйозна пожежа. Судячи із відео, горять складські приміщення», – повідомляє канал dtp.kiev.ua.

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Тим часом інші джерела інформують, що пожежа сталася на СТО.

«Масштабна пожежа на Степана Бандери...горить СТО», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Голосіївському районі столиці спалахнула масштабна пожежа та було чути вибухи.