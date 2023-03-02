У столиці спалахнула масштабна пожежа (відео)
Судячи із відео, горять складські приміщення
Сьогодні, 2 березня, на проспекті Степана Бандери у Києві сталася пожежа. У мережі пишуть про масштабне загоряння.
За інформацією місцевих жителів, пожежа сталася біля гіпермаркету «Ашан». «У Києві на Бандери біля «Ашана» серйозна пожежа. Судячи із відео, горять складські приміщення», – повідомляє канал dtp.kiev.ua.
Тим часом інші джерела інформують, що пожежа сталася на СТО.
«Масштабна пожежа на Степана Бандери...горить СТО», – пишуть в мережі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Голосіївському районі столиці спалахнула масштабна пожежа та було чути вибухи.
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