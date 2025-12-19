Головна Одеса Новини
Атака на Одесу, удари по Росії: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Атака на Одесу, удари по Росії: головне за ніч
Ростов частково залишився без світла після атаки
фото: соціальні мережі

«Главком» зібрав головні події ночі проти 19 грудня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Російська окупаційна армія атакувала Одесу, у деяких містах РФ пролунали вибухи, а потім зникло світло, президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет та попросив Україну швидше прийняти мирну угоду.

Удар по Одесі

В ніч на 19 грудня російські окупанти завдали чергового удару по Одесі, поціливши в об’єкт критичної інфраструктури. Про наслідки ворожої атаки повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області Сергій Лисак.

Через влучання та потужну ударну хвилю в одному з найбільш густонаселених районів міста виникли перебої з комунальними послугами. Частина Одеси тимчасово залишилася без електроенергії, водопостачання та опалення. Крім того, зафіксовано пошкодження житлових будинків одеситів.

Вибухи у Росії

Вночі 19 грудня вибухи пролунали у Воронежі, Таганрозі, Орлі та у Ростові. 

Ймовірно, Орел було атаковано ракетами, інші міста – безпілотниками. Пишуть про ураження ТЕЦ та проблеми зі світлом. Крім того, місцеві почали жалітися на те, що зникло водо- та теплопостачання.

Трамп закликав Україну прискорити процес переговорів

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що українська сторона виявлятиме більшу оперативність у питанні переговорного процесу щодо завершення війни. Про це він повідомив під час розмови з представниками ЗМІ.

Відповідаючи на запитання щодо очікуваних результатів майбутньої зустрічі українських та американських посадовців, яка запланована на вихідні у Флориді, Трамп зазначив, що сторони вже демонструють певний рух назустріч. Водночас, він наголосив на важливості швидких рішень з боку Києва.

Бессент заявив, що США готують нові санкції щодо РФ

Сполучені Штати розробляють черговий пакет обмежень проти Російської Федерації, який може бути запроваджений вже наступного тижня. Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент.

За словами очільника відомства, остаточне рішення щодо активації нових санкційних заходів залежатиме від того, як розвиватимуться події найближчим часом. Наразі американський уряд завершує підготовку до можливого посилення тиску на агресора.

Трамп підписав оборонний бюджет США

Президент США Дональд Трамп підписав закон про національну оборону (NDAA) на 2026 фінансовий рік. Документ передбачає рекордні видатки на рівні $901 млрд. Важливою частиною бюджету є виділення 800 мільйонів доларів на підтримку України, 

Кошти у розмірі $800 млн виділяються Україні в межах Ініціативи безпекової допомоги (USAI). Це фінансування розбите на два рівні транші по $400 млн, які спрямують на закупівлю американського озброєння протягом наступних двох років

