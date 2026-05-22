Лубінець: Росія закатувала понад чотириста українських полонених

За даними омбудсмана, побиття при первинному прийомі є стандартом в усіх СІЗО та колоніях РФ

Росія з 2014 року систематично катує українських військовополонених і цивільних заручників – задокументовано вже шістсот дев'яносто п'ять форм тортур. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив під час презентації проєкту «Зроблено в Росії. Доставлено в полон», повідомляє «Главком» з посиланням на допис у Telegram-канал омбудсмена.

Шістсот дев'яносто п'ять форм знущань

«Ми офіційно фіксуємо, що за нашими даними Російська Федерація застосовує 695 форм різних тортур, в які входять фізичне та психологічне катування, сексуальне насильство. Військовополонених душать, б'ють, використовують електрошокери, травлять собаками, змушують інколи по 18 годин стояти на одному місці, а щойно ти починаєш присідати, тебе зразу починають фізично бити», – розповів Лубінець.

Окремо він описав один із видів тортур під назвою «перукар»: під час гоління окупанти навмисно зрізають шматки шкіри з голови, а якщо людина кричить від болю – одразу вдаються до побиття та електрошоку.

Чотириста шість закатованих і вісімсот шістдесят порушень умов утримання

За словами Лубінця, з числа верифікованих полонених і заручників, чий статус підтвердили представники Міжнародного комітету Червоного Хреста або інші джерела, закатовано чотириста шість осіб.

«406 громадян України в статусі військовополонених, цивільних заручників, які були верифіковані, мали статус "полон", підтверджений або представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста, або підтверджений іншими методами та з інших джерел, – були закатовані й повернуті в Україну, на жаль, на щиті», – сказав він.

Також зафіксовано вісімсот шістдесят фактів неналежних умов утримання: антисанітарія, голодування як метод примусу, відсутність медичної допомоги. Побиття при первинному прийомі – стандарт в усіх СІЗО та колоніях, де утримуються українці.

Незаконні вироки і критика міжнародних партнерів

Лубінець також повідомив: Росія винесла судові рішення щодо двох тисяч ста дванадцяти українських військовополонених – на строки від двадцяти до двадцяти п'яти років та довічне ув'язнення. За словами уповноваженого, такі вироки є окремим воєнним злочином.

Слабку міжнародну реакцію на задокументовані катування Лубінець розцінює як сигнал Москві про безкарність. Особливу критику він спрямував на адресу Міжнародного комітету Червоного Хреста: представників організації запросили на презентацію, проте ніхто з них не з'явився.

«Ми окремо на них направили запрошення. Їх немає в залі. Вони не хочуть вчергове чути, що є проблема з виконанням їхнього мандату», – заявив він.

Нагадаємо, ще у вересні 2024 року звільнений з полону військовий розповів, що перед кожним походом до їдальні молився: росіяни давали на їжу лічені хвилини і морили голодом.

До слова, за даними місії ООН, усі захисники, повернуті з полону в обміні 31 травня 2024 року, повідомили про катування. Серед задокументованих методів – жорстоке побиття, тривале утримання у стресових позах, удари струмом і цькування собаками.