Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лубінець: Росія закатувала понад чотириста українських полонених

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Лубінець: Росія закатувала понад чотириста українських полонених
За даними омбудсмана, побиття при первинному прийомі є стандартом в усіх СІЗО та колоніях РФ
фото ілюстративне
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Дмитро Лубінець: Міжнародний комітет Червоного Хреста не виконує свій мандат щодо захисту українських бранців

Росія з 2014 року систематично катує українських військовополонених і цивільних заручників – задокументовано вже шістсот дев'яносто п'ять форм тортур. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив під час презентації проєкту «Зроблено в Росії. Доставлено в полон», повідомляє «Главком» з посиланням на допис у Telegram-канал омбудсмена.

Шістсот дев'яносто п'ять форм знущань

«Ми офіційно фіксуємо, що за нашими даними Російська Федерація застосовує 695 форм різних тортур, в які входять фізичне та психологічне катування, сексуальне насильство. Військовополонених душать, б'ють, використовують електрошокери, травлять собаками, змушують інколи по 18 годин стояти на одному місці, а щойно ти починаєш присідати, тебе зразу починають фізично бити», – розповів Лубінець.

Окремо він описав один із видів тортур під назвою «перукар»: під час гоління окупанти навмисно зрізають шматки шкіри з голови, а якщо людина кричить від болю – одразу вдаються до побиття та електрошоку.

Чотириста шість закатованих і вісімсот шістдесят порушень умов утримання

За словами Лубінця, з числа верифікованих полонених і заручників, чий статус підтвердили представники Міжнародного комітету Червоного Хреста або інші джерела, закатовано чотириста шість осіб.

«406 громадян України в статусі військовополонених, цивільних заручників, які були верифіковані, мали статус "полон", підтверджений або представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста, або підтверджений іншими методами та з інших джерел, – були закатовані й повернуті в Україну, на жаль, на щиті», – сказав він.

Також зафіксовано вісімсот шістдесят фактів неналежних умов утримання: антисанітарія, голодування як метод примусу, відсутність медичної допомоги. Побиття при первинному прийомі – стандарт в усіх СІЗО та колоніях, де утримуються українці.

Незаконні вироки і критика міжнародних партнерів

Лубінець також повідомив: Росія винесла судові рішення щодо двох тисяч ста дванадцяти українських військовополонених – на строки від двадцяти до двадцяти п'яти років та довічне ув'язнення. За словами уповноваженого, такі вироки є окремим воєнним злочином.

Слабку міжнародну реакцію на задокументовані катування Лубінець розцінює як сигнал Москві про безкарність. Особливу критику він спрямував на адресу Міжнародного комітету Червоного Хреста: представників організації запросили на презентацію, проте ніхто з них не з'явився.

«Ми окремо на них направили запрошення. Їх немає в залі. Вони не хочуть вчергове чути, що є проблема з виконанням їхнього мандату», – заявив він.

Нагадаємо, ще у вересні 2024 року звільнений з полону військовий розповів, що перед кожним походом до їдальні молився: росіяни давали на їжу лічені хвилини і морили голодом.

До слова, за даними місії ООН, усі захисники, повернуті з полону в обміні 31 травня 2024 року, повідомили про катування. Серед задокументованих методів – жорстоке побиття, тривале утримання у стресових позах, удари струмом і цькування собаками.

Читайте також:

Теги: росія окупанти полон українці голодування Лубінець

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

КНДР відкрила музей із «трофейною» технікою ЗСУ
Кім Чен Ин показав музей із захопленою технікою ЗСУ
27 квiтня, 14:51
У російських Чебоксарах було чути вибухи
Атака на Чебоксари: у місті чути вибухи, навчальні заклади переходять на «дистанційку» (відео)
5 травня, 10:50
Діти на окупованих територіях залучаються до мілітаризованих організацій під контролем армії Росії
Окупанти відкривають «козацькі» класи в Маріуполі: дітей готують до служби Росії
6 травня, 21:27
Кремль знову погрожує Україні ударом
Росія звинувачує Україну в порушенні «тиші» та вкотре погрожує ударом по Києву
7 травня, 11:34
Сцена першого півфіналу Євробачення-2026 має схожість з гербом України
Фото сцени Євробачення розлетілося мережею через неочікуваний український символ
12 травня, 23:30
Наслідки нічної атаки на Одещину
Дрони вдарили по півдню Одещини: пошкоджено будинки та порт, є постраждалі
16 травня, 07:56
Російські війська різко посилили замінування берегової смуги окупованого півострова
«Зуби дракона» замість шезлонгів: пляжі окупованого Криму перетворено на лінії оборони
18 травня, 05:15
Зруйнована ворожим ударом багатоповерхівка у Києві
Інженер-будівельник дав пораду, на яких поверхах безпечніше перебувати під час обстрілу
18 травня, 12:30
Лавров заявив, що Росія не повернеться на «Євробачення» через «сатанинські» критерії конкурсу
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
18 травня, 15:08

Події в Україні

Лубінець: Росія закатувала понад чотириста українських полонених
Лубінець: Росія закатувала понад чотириста українських полонених
Лінія фронту станом на 22 травня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 22 травня 2026. Зведення Генштабу
Нові правила бронювання, застава для посадовців Нацполіції. Головне за 22 травня 2026
Нові правила бронювання, застава для посадовців Нацполіції. Головне за 22 травня 2026
На Сумщині російський дрон знищив комбайн під час польових робіт (відео)
На Сумщині російський дрон знищив комбайн під час польових робіт (відео)
Генштаб відзвітував про ураження важливих об’єктів окупантів
Генштаб відзвітував про ураження важливих об’єктів окупантів
Герасимчук пішов з посади начальника поліції Хмельницької області
Герасимчук пішов з посади начальника поліції Хмельницької області

Новини

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Вчора, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
21 травня, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
21 травня, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
21 травня, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
21 травня, 10:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua