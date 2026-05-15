Сирський наказав масштабувати збір інформації про воєнні злочини РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Сирський наказав масштабувати збір інформації про воєнні злочини РФ
Генерал підписав наказ про масштабування роботи зі збору, обробки та збереження інформації про порушення міжнародного гуманітарного права
фото: Генштаб
Головком ЗСУ: «Кожен російський воєнний злочин буде зафіксований»

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ, який масштабує роботи зі збору, обробки та збереження інформації про російські воєнні злочини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис генерала.

«Кожен російський воєнний злочин буде зафіксований. Кожен доказ – збережений. Кожен злочинець – встановлений», – зазначив він.

За словами головкома, документ встановлює єдині стандарти фіксації даних під час виконання бойових і спеціальних завдань, а також порядок їх документування в системі Інтеграційна платформа «Дельта». Сирський наголосив, що окупанти системно порушують міжнародне гуманітарне право, обстрілюють цивільну інфраструктуру, застосовують терор, катування та страти.

«Ми повинні фіксувати інформацію про кожен воєнний злочин. Про кожен факт. Про кожен доказ. Усе це – цифрова доказова база для суду», – наголосив Сирський

Координацію напрямку здійснюватиме Військова служба правопорядку ЗСУ через Управління документування порушень права збройних конфліктів. «Подібні злочини не мають терміну давності. За кожен воєнний злочин для кожного російського злочинця має бути невідворотна відповідальність. Справедливість буде забезпечена», – підкреслив він.

Нагадаємо, у вівторок, 12 травня, на Гуляйпільському напрямку військовослужбовці 225-го окремого штурмового полку потрапили в російську засідку, двоє воїнів загинули. Після цього командир підрозділу збройних сил Російської Федерації віддав прямий наказ вчинити наругу над тілами полеглих українських воїнів.

До слова, Російська Федерація скоїла понад 137 тис. воєнних злочинів на території України за час повномасштабної війни.

Теги: Олександр Сирський злочини проти людяності окупанти

У Дніпрі водій врізався у зупинку, де перебували люди. Є загиблі (відео)
У Дніпрі водій врізався у зупинку, де перебували люди. Є загиблі (відео)
Сирський наказав масштабувати збір інформації про воєнні злочини РФ
Сирський наказав масштабувати збір інформації про воєнні злочини РФ
Іноземні дипломати відвідали зруйновану російською ракетою багатоповерхівку в Києві (фото)
Іноземні дипломати відвідали зруйновану російською ракетою багатоповерхівку в Києві (фото)
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Київщина та Житомирщина долучилися до Асоціації прифронтових міст та громад
Київщина та Житомирщина долучилися до Асоціації прифронтових міст та громад
Чи вимикатимуть світло 16 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
Чи вимикатимуть світло 16 травня 2026 року? Дані «Укренерго»

