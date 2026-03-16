У Запоріжжі двоє військових у СЗЧ напали на поліцейських: один з нападників загинув

Наталія Порощук
фото: скриншот з відео

Сьогодні, 16 березня, у Запоріжжі поліцейський застосував табельну зброю після того, як на нього напав військовий, що перебував у СЗЧ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

16 березня близько 06:30 екіпаж патрульної поліції отримав виклик про побиття чоловіка в Хортицькому районі міста та спробу грабежу. Прибувши на місце, патрульні виявили заявника, який вказав на двох осіб, імовірно, причетних до злочину. Під час встановлення обставин один із чоловіків почав поводитися агресивно, ігнорував законні вимоги правоохоронців зупинитися та дістав предмет, схожий на пістолет, який почав перезаряджати. Крім того, підозрюваний почав скорочувати дистанцію.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«Поліцейський відійшов на безпечну дистанцію до укриття, але правопорушник прослідував за ним, погрожуючи предметом, схожим на зброю. Відповідно до ст. 46 Закону України «Про Національну поліцію», для відвернення загрози життю та здоров’ю, застосував табельну вогнепальну зброю, здійснивши два постріли. Після цього один із правопорушників вдався до втечі. Інший чоловік намагався застосувати проти патрульних газовий балончик та чинив фізичний опір, у зв'язку із чим його було затримано із застосуванням кайданок», – йдеться у повідомленні.

Згодом неподалік поліцейські виявили нападника мертвим. Правоохоронці встановили його особу – ним виявився військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину. Його спільник також знаходиться у статусі СЗЧ.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та представники Державного бюро розслідувань. Призначено службове розслідування щодо правомірності застосування вогнепальної зброї. Усі обставини події встановлюються.

До слова, у Києві поліція затримала 26-річного військовослужбовця, який перебував у розшуку за самовільне залишення частини (СЗЧ). Чоловік у стані сп'яніння за один вечір ледь не вбив перехожого та понівечив обличчя жінці.

Читайте також

Пошкоджено будинки унаслідок атаки РФ
Росія атакувала Запоріжжя: є загибла
Сьогодні, 11:22
На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки
Окупанти обстріляли Сумщину: є поранені (фото)
9 березня, 08:03
Поліцейські встановлюють усі обставини та причини ДТП
На Вінниччині зіткнулися автомобіль і вантажівка: є загиблий (фото)
4 березня, 10:39
У більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення
Після ворожих обстрілів п’ять областей залишаються без світла – Міненерго
27 лютого, 12:14
Внаслідок обстрілу виникла пожежа на локації після влучань
Масована атака на Запоріжжя: є поранені, виникла пожежа
23 лютого, 23:58
Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками
Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками
21 лютого, 00:34
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Замах на вбивство та ножове поранення жінки: у Києві затримано військового у СЗЧ
20 лютого, 10:58
Зловмисником виявився 48-річний житель Сторожинця, колишній військовослужбовець
На Буковині затримано ексвійськового, який кинув гранату в поліцейських
20 лютого, 09:09
Увечері 17 лютого російські війська завдали ударів безпілотниками по Запоріжжю
Атака на Запоріжжя: рятувальники та влада показали кадри з наслідками
17 лютого, 22:34

СБУ відпустила співробітника НАБУ, затриманого на в’їзді до Сум
Сили оборони вразили командно-спостережні пункти росіян
НАБУ і САП просять ексклюзивне право на переслідування усіх голів ОВА і директора ДБР (документ)
На Миколаївщині через вибух газу загинули двоє дітей
Уряд анонсував розширення обміну електроенергією з ЄС
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49

Українські банки готові до кредитування економіки
