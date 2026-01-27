Білий дім прокоментував переговори в Абу-Дабі: «Безпрецедентний крок до миру»

У Білому домі зауважили, що наразі нова телефонна розмова між Трампом і Путіним не запланована

Адміністрація президента Дональда Трампа офіційно привітала проведення тристоронніх консультацій між Україною, США та Росією, що відбулися 23-24 січня в Об'єднаних Арабських Еміратах. Під час брифінгу прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт назвала ці зустрічі історичними, підкресливши особливу роль американської дипломатії у їхній організації, передає «Главком».

Речниця наголосила, що команді Трампа вдалося зробити те, що раніше вважалося неможливим –зібрати представників воюючих сторін за одним столом для «просування реального мирного процесу». Зустріч проходила в умовах високої конфіденційності, що, на думку адміністрації, сприяло відвертості розмови.

Дональд Трамп тримає питання безпекових переговорів під особистим контролем. Основними каналами зв'язку та координації виступають його спецпредставник Стів Віткофф та радник Джаред Кушнер, які регулярно доповідають президенту про хід дискусій.

Попри успіх консультацій в Абу-Дабі, у Білому домі зауважили, що на даний момент нова телефонна розмова між Трампом і Путіним не запланована. Адміністрація воліє фокусуватися на роботі спецпосланців та конкретних технічних деталях мирного плану.

Як відомо, наступна тристороння зустріч між Україною, Росією та США запланована у неділю, 1 лютого.

«Сьогодні була повна доповідь нашої делегації – хлопці повернулися після тристоронніх зустрічей. За довгий час був знову формат з американцями та росіянами. Встигли обговорити різні питання більше військового характеру – те, що стосується кроків для закінчення війни та реального контролю, моніторингу. Є питання, які мають бути підготовлені на наступну зустріч», – наголосив Зеленський.

Зауважимо, 24 січня в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів завершилися перші тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США. Зеленський прокоментував завершення переговорів між Україною, США та Росією, що тривали два дні в Об’єднаних Арабських Еміратах. Зокрема, президент наголосив, що Україна за жодних обставин не віддасть Росії Донбас за мирною угодою, тому потрібно шукати компроміс.