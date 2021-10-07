Мер Львова нецензурно висловлювався під час сесії міськради (відео)

Садовий не втримався у висловлюваннях, коли спілкувався з колегами

Садовий не втримався від «гострого слівця», коли звертався до депутатів

Сьогодні, під час сесії міської ради Львова, трапився казус з мером міста Андрієм Садовим. Після довгих виступів мер Львова оголосив п’яти хвилинну перерву. Після цього Садовий звернувся до голів фракцій та не втримався від «гострого слівця». Відповідне відео опублікував Телеграм-канал «П’ємонт».

«Півтори години сесії, а до сих пір виступи і виступи, а депутати ще поприводили людей. Я б теж матюкалась», – прокоментувала висловлювання Садового львівська журналістка Олександра Губицька.

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