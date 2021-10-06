Довибори в Раду: ЦВК затвердила форму та колір бюлетенів

На бюлетені має бути проставлено номер виборчої дільниці високим друком із застосуванням захисної фарби, що проявляється на звороті виборчого бюлетеня

Центральна виборча комісія затвердила форму, колір і текст виборчих бюлетенів з проміжних виборів народних депутатів України 31 жовтня 2021 року для голосування в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область) 31 жовтня. Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

«Текст виборчих бюлетенів друкується державною мовою лише з одного боку на аркуші розмірами 200 х 400 мм (в ОВО № 184) та 200 х 600 мм (в ОВО № 197) світло-фіолетового кольору з двотоновим водяним знаком та захисними волокнами з використанням захисних графічних антисканерних елементів, виконаних із застосуванням захисних фарб, що мають флуоресценцію під дією ультрафіолетового опромінювання, та елемента, який втрачає забарвлення внаслідок термовпливу», – ідеться в повідомленні.

Також на бюлетені має бути проставлено номер виборчої дільниці високим друком із застосуванням захисної фарби, що проявляється на звороті виборчого бюлетеня.

Водночас у ЦВК зазначили, що у переліку зареєстрованих кандидатів у депутати виявлено непоодинокі випадки збігу в прізвищах та іменах, а інколи – й по батькові кандидатів у депутати, які можуть ввести виборців в оману та перешкоджати вільному здійсненню громадянами свого виборчого права, діяльності інших суб’єктів виборчого процесу.

«За вказаних обставин, ураховуючи баланс інтересів різних суб’єктів виборчого процесу, Комісія вважає ефективним способом забезпечення дотримання гарантій реалізації активного та пасивного виборчого права громадян, який відповідатиме основним засадам проведення демократичних виборів, – затвердження форми виборчого бюлетеня із зазначенням порядкових номерів у відповідних графах», – поінформував член ЦВК Сергій Постівий.

Він додав, що порядкові номери, зазначені у виборчому бюлетені, не будуть змінюватися, у тому числі у разі скасування реєстрації кандидата в депутати чи вибуття кандидата в депутати з балотування.

Як відомо, навесні цього року відбувалися проміжні вибори у 87 окрузі (Івано-Франківщина). Тоді кандидат в депутати по цьому округу подавав позови до суду, аби зобов'язати ЦВК змінити форму бюлетеня та зазначити номери кандидатів, адже на виборах було зареєстровано три кандидати з тотожними прізвищем та ім'ям. Суд відмовив йому у позові й виборці віддали майже 500 вирішальних голосів за «клонів».

Нагадаємо, на 31 жовтня 2021 року Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область). У Харкові цього дня обиратимуть міського голову.

Також на виборців у 14 регіонах України очікують повторні вибори депутатів місцевих рад, рішення про проведення яких прийняли відповідні територіальні виборчі комісії.

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