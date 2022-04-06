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    Рада збирається змінити географічні назви, які символізують Росію

    Рада збирається змінити географічні назви, які символізують Росію
    фото з відкритих джерел

    Народні депутати пропонують заборонити присвоювати географічним об’єктам назви, що звеличують, пропагують, символізують державу-окупанта

    У Верховну Раду внесений законопроєкт про деколонізацію топонімії та впорядкування використання географічних назв в Україні. Народні депутати планують змінити географічні назви, які символізують Росію. Про це повідомляється на сайті парламенту.

    Проєкт закону №7253 «Про внесення змін до Закону України «Про географічні назви» щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України» був реєстровний у ВРУ 5 квітня. Документ уже направили на розгляд відповідного комітету.

    Народні депутати пропонують заборонити присвоювати географічним об’єктам назви, що звеличують, увіковічують, пропагують, символізують державу-окупанта, її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, діячів. Також документ забороняє називати населені пункти та інші географічні об'єкти на честь тоталітарного та радянського режиму.

    В пояснювальній записці йдеться, що ухвалення законопроєкту забезпечить:

    • зменшення впливу Росії на внутрішню політику України та світогляд громадян;
    • створить передумови для унеможливлення агітаційно-пропагандистської діяльності вороже налаштованих до України осіб;
    • прискорить дерадянізацію і дерусифікацію країни, сприятиме зміцнення духу і моралі української нації.

    Нагадаємо, Верховна Рада пропонує внести зміни стосовно преміювання посадових осіб органів місцевого самоврядування.

    Теги: росія окупанти Верховна Рада війна Україна місто окупація #stoprussia
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    Рада збирається змінити географічні назви, які символізують Росію