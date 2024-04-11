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Мер Українки закликав містян зачинити вікна після російської атаки: що сталося

Ірина Міллер
glavcom.ua
Мер Українки закликав містян зачинити вікна після російської атаки: що сталося
Туренко закликав мешканців не ігнорувати сигнали тривоги
фото з відкритих джерел

Пункти незламності в Українці працюють цілодобово. Є все необхідне

Мешканців міста Українка на Київщині закликали зачинити вікна після російської атаки на об’єкт критичної інфраструктури. Також їм порадили зробити максимальні запаси води та зарядити усі мобільні пристрої.   Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив голова Української міської ради Олександр Туренко. 

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«Шановна громадо! Прошу всіх щільно зачинити вікна в своїх оселях, аби не дихати шкідливими продуктами горіння. Зарядіть всі пристрої, зробіть максимальні запаси води! Обидва пункти незламності в Українці працюють цілодобово. Є все необхідне. При повітряних тривогах укотре закликаю – біжіть в укриття! Війна! Це поки все, що можу сказати на даний час...Більш детально - згодом», – додав Туренко.  

Нагадаємо, країна-агресор Росія в ніч на четвер, 11 квітня, здійснила по Україні пуски дронів-камікадзе типу «Шахед», а потім вдарила крилатими ракетами Х-101/555 і балістикою. На Харківщині, Запоріжжі, Київщині та Львівщині зафіксовані влучання в об’єкти енергетики. Уранці 11 квітня мешканці Києва та Київської області могли чути вибухи. Працювала протиповітряна оборона.

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Компанія ДТЕК повідомила, що під обстрілом опинилися дві теплоелектростанції. Серйозно пошкоджено обладнання підприємств.

Після закінчення атаки енергетики почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання. Обійшлося без постраждалих. 

Раніше керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що під час атаки ворога на південь основною ціллю була енергетична інфраструктура.

Теги: війна обстріл Київщина

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