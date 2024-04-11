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Соратник Зеленського: українцям варто готуватися до гіршого

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Соратник Зеленського: українцям варто готуватися до гіршого
Зміни на гірше або на краще у житті українців залежать від того, як і коли закінчиться війна
фото: AP Photo/Emilio Morenatti

Гетманцев: «У всіх економічних прогнозах передбачається, що активні бойові дії триватимуть до кінця року, але ризики їх подовження зростають»

Економічні прогнози передбачають, що активні бойові дії триватимуть до кінця року, але ризики їх подовження зростають. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому».

Депутат зазначив, що зміни на гірше або на краще у житті українців залежать від того, як і коли закінчиться війна, і додав, що на неї впливають сотні факторів.

«У консервативному сценарії, на державному або побутовому рівні, варто готуватись до гіршого, маючи більш песимістичні очікування, які у кращому випадку не справляться, а у гіршому – ви до них будете готові. Якщо виходити з таких міркувань, то напевно буде важче, ніж зараз, але з іншого боку у нас є чітка політична і інституційна рамка, що визначає напрямок розвитку і наш план дій на етапі війни і після неї», – розповів Гетманцев.

Нардеп пояснив, що в економіці ця рамка базується на євроінтеграції, детінізації та макрофінансовій стабільності – за його словами, все це Україна робить, не чекаючи завершення війни.

«Незабаром ми отримаємо переговорну рамку, політичне рішення про яку вже ухвалено, і розпочнемо самі переговори про вступ до ЄС. Важливо тримати високий темп євроінтеграції на всіх рівнях такої роботи – у безпосередніх переговорах, у розробці і імплементації законодавства, розширенні економічних «безвізів», вбудовуванні у європейські ланцюги добавленої вартості тощо», – розповів голова комітету.

Данило Гетманцев додав, що із початком переговорів зростатиме впевненість, що Україна зможе приєднатися до ЄС у цьому десятилітті, що є «не аби яким економічним стимулом».

«Важливість збереження макрофінансової стійкості не піддається обговоренню. Вона пом’якшує наслідки війни і економічної кризи для бізнесу і громадян, захищаючи реальні доходи, заощадження і активи від знецінення. Всі це розуміють, а тому і влада і наші партнери сповнені рішучості і надалі прикладати максимум зусиль, аби не дати розгорнутись системній фінансовій кризі», – наголосив депутат.

Нагадаємо, Європейська комісія подала до Європейської Ради пропозиції щодо проєкту переговорних рамок для України та Молдови та дасть усний звіт про прогрес обох країн на шляху до євроінтеграції. Мета переговорів – прийняття Україною та Молдовою правовою системою ЄС у повному обсязі та забезпечення повної імплементації та виконання європейського законодавства.

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Теги: війна Україна влада Данило Гетманцев переговори Європейський союз

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