Мережу шокували гори викинутого на смітник хліба у Луцьку (відео)

Багато продукту було запакованого в пакети

Гори зіпсованого хліба опинилися на сміттєзвалищі біля села Борохів Луцького району. Відповідне відео опублікував місцевий житель Андрій Величко на сторінці у Fаcebook.

«Ось бачите, як гарно Луцьк споживає хліб. Це такі голодні? Це грошей у державі нема?», – обурився автор відео.

На кадрах можна побачити гори зіпсованого хліба. Багато продукту було запакованого в пакети.

У коментарях під відео користувачі вражені від побаченого та пишуть, що люди безвідповідально споживають продукти.

Світлана Заяць: «Просто ніколи не були голодні!», Дмитро Коць: «Ліпше тваринам віддали... В зоопарк наприклад...», Марина Лесик: «А що хоч не можна той хліб з упаковок позабирати, тож якщо якась тварина піде їсти, то разом з кульком понаїдається то є раз, а друге той хліб можна було на ферму якусь віддати на годівлю. В нашому селі возять хліб за копійки з пекарні, сусіди купують курям, свиням. Це ж як взагалі рука піднялась стільки хліба викинути?», Світлана Янко: «Я в шоці, а скільки людей можливо не мають грошей на хліб!», Ольга Міронюк: «Краще би роздали бідним людям, які потребують хліб !!!! Це жах», Наталья Волошина: «Нема на них голодомору».

Нагадаємо, за прогнозами експертів, в Україні хліб подорожчає та стане гіршої якості попри рекордний врожай.

До слова, «Слуга» Тищенко осоромився із цінами на продукти.

Як раніше повідомлялося, у Києві невідомі викинули десятки кілограмів авокадо на смітник.