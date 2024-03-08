Мешканці села на Хмельниччині відмовилися повертати історичну назву Свинне

Назва села мала б повернутися до історичної, але мешканці виступили проти

На Хмельниччині мешканці села Червоне Шепетівського району обрали нову назву населеного пункту, відмовившись від історичної – Свинне. Про це йдеться на сайті міста Шепетівка.

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Український інститут національної пам’яті (УІНП) склав перелік з 1400 міст та сіл, які потрібно перейменувати, щоб їхні назви відповідали закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії».

До переліку ввійшло і село Червоне в Полонській громаді Шепетівського району, назва якого за визначенням УІНП є ідеологічною, пов’язаною з символікою радянської влади та комуністичної партії.

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Мешканці Червоного виступили за збереження назви зі зміною радянської концепції на патріотичну. Однак після консультації з представником Українського інституту національної пам’яті, з’ясувалося, що така заміна неможлива, оскільки не відповідає закону.

Назва села мала б повернутися до історичної – Свинне (перша згадка у 1611 р.), проте на попередніх громадських слуханнях мешканці обрали іншу – Андріївка.

Нагадаємо, у Броварах розпиляли болгаркою інсталяцію у центрі міста: були Бровари, стали Броварі. Все через те, що ще рік тому Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала змінити назву міста Бровари на історичну Броварі. Але наразі питання досі на розгляді у міській раді.

Як повідомлялося, жителі Червоноград Львівської області висловилися проти того, щоб змінювати назву міста.

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Нагадаємо, у серпні минулого року Український інститут національної пам’яті (УІНП) визначив 183 топоніми, які пропонує перейменувати в рамках Закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». До переліку не включили назви населених пунктів, які перебувають на тимчасово окупованій території.

Раніше Національна комісія зі стандартів державної мови раніше рекомендувала розглянути перейменування міста Запоріжжя, аргументуючи це тим, що назва може не відповідати лексичним нормам.