Нацкомісія рекомендує перейменувати Запоріжжя

Запоріжжя нібито входить до переліку назви сіл, селищ, міст області, які «можуть не відповідати лексичним нормам української мови»

Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендує розглянути перейменування міста Запоріжжя, аргументуючи це тим, що назва може не відповідати лексичним нормам. Про це йдеться на сайті Нацкомісії.

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Філологи та історики закладів вищої освіти з усіх регіонів України склали перелік з 1400 міст та сіл, які рекомендується перейменувати на виконання закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії».

Згідно зі список, Запоріжжя входить до переліку назви сіл, селищ, міст області, які «можуть не відповідати лексичним нормам української мови, зокрема стосуватися російської імперської політики». Однак комісія не пояснила, чому Запоріжжя не відповідає новому законодавству.

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Комісія рекомендує обґрунтувати доцільність збереження поточної назви або запропонувати нову назву. На це місцевій владі надається шість місяців. Якщо цього не зроблять, парламент змінюватиме назву міста за рішенням комісії.

Нагадаємо, щоб перейменувати Запорізьку область, потрібно вносити зміни до Конституції, для чого потрібна підтримка парламенту понад 300 голосів.

До слова, нещодавно Зеленський підписав указ про перейменування університету, який носив ім'я радянського воєначальника Івана Черняховського.