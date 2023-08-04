Інститут нацпам'яті пропонує перейменувати понад 180 населених пунктів: повний список

Зараз формується експертна комісія при Інституті, яка надаватиме фахові висновки з питань в рамках деколонізації

До 27 січня 2024 року місцева влада повинна подати до Верховної Ради України свої пропозиції назв для тих населених пунктів, які підпадають під перейменування

Український інститут національної пам’яті (УІНП) визначив 183 топоніми, які пропонує перейменувати в рамках Закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». До переліку не включили назви населених пунктів, які зараз знаходяться на тимчасово окупованій території. Про це повідомили у пресслужбі Інституту.

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Зазначається, що перелік назв не є вичерпним. Однак рекомендувавши змінити відповідні топоніми, Інститут пам’яті хоче сприяти громадам й органам місцевого самоврядування та звернути їхню увагу на ті назви, які містять російську імперську символіку відповідно до закону.

«Упродовж наступних шести місяців, до 27 січня 2024 року, місцева влада повинна подати до Верховної Ради України свої пропозиції назв для тих населених пунктів, які підпадають під перейменування відповідно до закону», – йдеться в повідомленні.

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Там нагадали, що згідно із законом, символами російської імперської політики є топоніми на честь:

осіб, які були на керівних посадах у держструктурах, війську та партіях, зокрема й тих, які Російська імперія створювала на підпорядкованих землях, і брали участь у/сприяли російській імперській політиці;

осіб, які були працівниками радянських органів держбезпеки всіх рівнів;

осіб, що публічно, зокрема в мистецьких творах чи медіа, підтримували, глорифікували або виправдовували російську імперську політику, закликали до русифікації чи українофобії;

подій, повʼязаних із утіленням російської імперської політики;

назв російських міст та інших географічних, історичних та культурних обʼєктів РФ.

Водночас закон передбачає винятки:

топоніми на честь постатей, які поряд із тим, що займали керівні посади в російських державних утвореннях від Московського царства до сучасної РФ чи сприяли її політиці, водночас захищали політичні, економічні, культурні права Українського народу, розвивали українську національну державність, науку, культуру (цей виняток не поширюється на працівників радянських органів держбезпеки);

топоніми на честь найменувань російських міст та інших географічних, історичних та культурних обʼєктів РФ, якщо вони повʼязані з захистом прав чи розвитком українського народу або з культурою поневолених народів РФ.

Крім того, не є забороненими назви, які співзвучні з тими, що підпадають під дію закону.

«Наприклад, не всі Катеринівки чи Миколаївки потрібно перейменовувати, а лише ті, які названі на честь російських царів, якщо це підтверджується історичними джерелами», – пояснили в УІНП.

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Зараз формується експертна комісія при Інституті, яка надаватиме фахові висновки з питань в рамках деколонізації. До неї мають увійти авторитетні науковці, які представляють академічні інституції й університети країни.

«На сьогодні положення про експертну комісію проходить процедуру державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. Після завершення процедури державної реєстрації Положення про комісію та оголошення про формування її складу будуть оприлюднені на сайті Інституту», – підсумували в УІНП.

З повним списком можна ознайомитись тут:

(для перегляду – натисніть на документ)

Нагадаємо, що Національна комісія зі стандартів державної мови раніше рекомендувала розглянути перейменування міста Запоріжжя, аргументуючи це тим, що назва може не відповідати лексичним нормам. Філологи та історики закладів вищої освіти з усіх регіонів України склали перелік з 1400 міст та сіл, які рекомендується перейменувати на виконання закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії». Згідно зі списком, Запоріжжя входить до переліку назви сіл, селищ, міст області, які «можуть не відповідати лексичним нормам української мови, зокрема стосуватися російської імперської політики». Однак комісія не пояснила, чому Запоріжжя не відповідає новому законодавству.

У соціальних мережах обговорюють ініціативу. Ідея перейменувати Запоріжжя викликала гучний скандал.

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На пропозицію відреагував і мовний омбудсмен Тарас Кремінь: він звернувся до міністра освіти й науки Оксена Лісового з проханням скасувати рішення Національної комісії зі стандартів державної мови про перейменування низки населених пунктів, зокрема, Запоріжжя. За словами Кременя, нинішньою рекомендацією Нацкомісія вийшла за межі визначених законом повноважень і її пропозиція не містить чітких рекомендацій щодо перейменування населених пунктів у більшості випадків.

Згодом цю ідею відхилили.