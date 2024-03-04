Одружився з підлеглою. НАЗК склало протокол на міського голову з Хмельниччини

У 2023 році міський голова зареєстрував шлюб зі співробітницею мерії

Як повідомило Нацагентство, до укладення шлюбу міський голова здійснював преміювання підлеглої, що була його нареченою

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис міському голові на Хмельниччині через пряме підпорядкування меру – дружини. Старокостянтинівський міський голова отримав припис з вимогою «усунути відносини прямого підпорядкування між ним та його дружиною, яка обіймає одну з керівних посад в апараті Старокостянтинівської міськради», йдеться у повідомленні НАЗК.

Будь ласка, читайте текст після реклами

НАЗК зазначає, що відносини між дружиною у міського голови були і до їх офіційного оформлення відносин.

«До укладення шлюбу міський голова здійснював преміювання підлеглої, що була його нареченою та з якою він перебував у позаслужбових відносинах», – повідомлення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У 2023 році міський голова зареєстрував шлюб зі співробітницею мерії. НАЗК вважає, що «виникли відносини прямого підпорядкування, що є порушенням обмежень, визначених ст. 27 Закону України «Про запобігання корупції».

За вказаним фактом НАЗК склало та направило до Нацполіції висновок про виявлення у діях міського голови правопорушення, пов’язаного з корупцією – порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України призначив Віктора Павлущика головою Національного агентства з питань запобігання корупції та затвердив кількох заступників голів обласних державних адміністрацій.

До слова, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало протокол про адміністративні правопорушення стосовно заступника керівника Офісу президента України Ростислава Шурми у зв’язку з порушенням ним вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.