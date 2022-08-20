В окупованому Севастополі спрацювала система ППО
У пабліках пишуть, що ППО стріляють по безпілотниках
В окупованому Севастополі знову пролунали вибухи. Окупаційна влада повідомила про спрацювання ППО. Відповідну заяву зробив «губернатор» міста Михайло Развожаєв.
«У Севастополі знову працює ППО. Прохання всім зберігати спокій. І прохання: менше знімайте і тим паче викладайте відео з роботою наших систем протиповітряної оборони», - написав Развожаєв.
Проте місцеві пабліки вже опублікували відео вибухів. За інформацією Telegram-каналів, системи ППО стріляють по безпілотниках.
Нагадаємо, 20 серпня в окупованому Криму вже спрацьовувала протиповітряна оборона. Вибухи зафіксували над Оленівкою, що в Чорноморському районі тимчасово окупованого Росією півострова.
Також у Севастополі 19 серпня ввечері місцеві жителі повідомили про звуки вибухів. За попередньою інформацією спрацювала система ППО.
Додамо, що внаслідок атаки безпілотника на будівлі штабу Чорноморського флоту окупантів був пошкоджений дах.
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