В окупованому Севастополі спрацювала система ППО

У пабліках пишуть, що ППО стріляють по безпілотниках

В окупованому Севастополі знову пролунали вибухи. Окупаційна влада повідомила про спрацювання ППО. Відповідну заяву зробив «губернатор» міста Михайло Развожаєв.

«У Севастополі знову працює ППО. Прохання всім зберігати спокій. І прохання: менше знімайте і тим паче викладайте відео з роботою наших систем протиповітряної оборони», - написав Развожаєв.

Проте місцеві пабліки вже опублікували відео вибухів. За інформацією Telegram-каналів, системи ППО стріляють по безпілотниках.

Нагадаємо, 20 серпня в окупованому Криму вже спрацьовувала протиповітряна оборона. Вибухи зафіксували над Оленівкою, що в Чорноморському районі тимчасово окупованого Росією півострова.

Також у Севастополі 19 серпня ввечері місцеві жителі повідомили про звуки вибухів. За попередньою інформацією спрацювала система ППО.

Додамо, що внаслідок атаки безпілотника на будівлі штабу Чорноморського флоту окупантів був пошкоджений дах.