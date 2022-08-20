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В окупованому Севастополі спрацювала система ППО

Альона Боженко
glavcom.ua
В окупованому Севастополі спрацювала система ППО
У Севастополі спрацювала ППО
фото ілюстративне

У пабліках пишуть, що ППО стріляють по безпілотниках

В окупованому Севастополі знову пролунали вибухи. Окупаційна влада повідомила про спрацювання ППО. Відповідну заяву зробив «губернатор» міста Михайло Развожаєв.

«У Севастополі знову працює ППО. Прохання всім зберігати спокій. І прохання: менше знімайте і тим паче викладайте відео з роботою наших систем протиповітряної оборони», - написав Развожаєв.

Проте місцеві пабліки вже опублікували відео вибухів. За інформацією Telegram-каналів, системи ППО стріляють по безпілотниках.

Нагадаємо, 20 серпня в окупованому Криму вже спрацьовувала протиповітряна оборона. Вибухи зафіксували над Оленівкою, що в Чорноморському районі тимчасово окупованого Росією півострова.

Також у Севастополі 19 серпня ввечері місцеві жителі повідомили про звуки вибухів. За попередньою інформацією спрацювала система ППО.

Додамо, що внаслідок атаки безпілотника на будівлі штабу Чорноморського флоту окупантів був пошкоджений дах.

Теги: Севастополь Крим

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