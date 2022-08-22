Окупаційна влада Севастополя готує бомбосховища (відео)

В окупованому Севастополі досі діє «жовтий рівень» терористичної загрози

Російські загарбники в тимчасово окупованому Севастополі (Крим) після серії вибухів розпочали перевірку бомбосховищ. Про це повідомив так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв.

«Оскільки у нас (в окупованому Севастополі, – ред.) ще діє «жовтий рівень», у вихідні перевірив стан укриттів. Дав доручення скрізь розмістити покажчики, де розташовані укриття. Маркувати підвали табличками з номерами телефонів та квартир, де знаходяться ключі», – зазначив Развожаєв.

Нагадаємо, після ранкових вибухів в окупованому Севастополі 20 серпня на виїзді з міста утворився багатокілометровий затор. Окрім того, у мережі росіяни масово пишуть про те, що з Криму «пора валити». Попри заяви російських окупантів про потужну систему ППО, яка начебто захищає півострів, довіри до цього, очевидно, немає.

20 серпня в окупованому Криму сталося кілька інцидентів, пов’язаних із використанням військової зброї. Так, у Севастополі прогримів вибух у штабі Чорноморського флоту. А у Євпаторії, за попередніми даними, працювала система протиповітряної оборони окупантів. Внаслідок атаки безпілотника на будівлі штабу Чорноморського флоту окупантів був пошкоджений дах.

Вчора ввечері в тимчасово окупованому Севастополі знову спрацювала система ППО.