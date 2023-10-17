ЗСУ завдали ударів по аеродромах окупантів біля Луганська й Бердянська

Уражено ворожі гелікоптери та обладнання аеродромів окупаційних військ

У ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали успішних ударів по аеродромах російських військ поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України (СтратКом ЗСУ) у телеграм-каналі.

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Згідно з повідомленням завдано ударів по ворожих гелікоптерах та обладнанню аеродромів російських окупаційних військ.

Раніше телеграм-канали повідомили про гучні вибухи у тимчасово окупованому Бердянську.

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У телеграм-каналах оприлюднено відео роботи ППО окупантів.

Місцеві мешканці повідомляють, що є влучання в аеродром.