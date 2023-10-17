Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ завдали ударів по аеродромах окупантів біля Луганська й Бердянська

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ завдали ударів по аеродромах окупантів біля Луганська й Бердянська
ЗСУ нищать ворожі позиції
колаж: 24tv.ua

Уражено ворожі гелікоптери та обладнання аеродромів окупаційних військ

У ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали успішних ударів по аеродромах російських військ поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України (СтратКом ЗСУ) у телеграм-каналі.

Згідно з повідомленням завдано ударів по ворожих гелікоптерах та обладнанню аеродромів російських окупаційних військ.

ЗСУ завдали ударів по аеродромах окупантів біля Луганська й Бердянська фото 1

Раніше телеграм-канали повідомили про гучні вибухи у тимчасово окупованому Бердянську

У телеграм-каналах оприлюднено відео роботи ППО окупантів.

Місцеві мешканці повідомляють, що є влучання в аеродром.

Теги: ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ завдали удару по штабу Чорноморського флоту
ЗСУ підтвердили ураження штабу Чорноморського флоту в Севастополі
22 вересня, 16:31
Оператори «Армії дронів» порушують плани окупантів
«Армія дронів» встановила рекорд зі знищення техніки окупантів
18 вересня, 16:00
«Наші все продали». Окупанти бідкається на нестачу озброєння (аудіо)
«Наші все продали». Окупанти бідкається на нестачу озброєння (аудіо)
18 вересня, 21:34
Ворог атакував Україну дронами з південного, південно-східного та північного напрямків
Нічна атака: скільки ворожих дронів вдалося знищити
1 жовтня, 09:34
Єрмак зазначив, що українські бійці наразі тримають позиції у складних боях
Окупанти використовують фосфор у наступі на Авдіївку
13 жовтня, 11:37
Сили ППО знищили шість ворожих дронів
Уночі окупанти запустили по Україні ракети й «Шахеди»: деталі від Генштабу
Сьогодні, 07:07
Для того, щоб бути готовим виконувати свій обов'язок із захисту України, необхідно з'явитися до своїх Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки
Міноборони посилить контроль за чоловіками: ЗСУ пояснили гучну заяву про мобілізацію
Вчора, 13:14
ЗСУ приземлили третій за тиждень штурмовик ворога
ЗСУ приземлили третій за тиждень штурмовик ворога
Вчора, 19:35
Ворожа ППО активно працювала, але є влучання
В окупованому Бердянську прогриміли вибухи (відео)
Сьогодні, 06:39

Події в Україні

Із Ізраїлю вилетів третій евакуаційний рейс з українцями
Із Ізраїлю вилетів третій евакуаційний рейс з українцями
На світанку у Криму пролунали потужні вибухи
На світанку у Криму пролунали потужні вибухи
ЗСУ завдали ударів по аеродромах окупантів біля Луганська й Бердянська
ЗСУ завдали ударів по аеродромах окупантів біля Луганська й Бердянська
В окупованому Бердянську прогриміли вибухи (відео)
В окупованому Бердянську прогриміли вибухи (відео)
ЗСУ продовжують наступальні операції та відбивають атаки – ISW
ЗСУ продовжують наступальні операції та відбивають атаки – ISW
Російські пабліки повідомляють про смерть Сергія Сивохо
Російські пабліки повідомляють про смерть Сергія Сивохо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
В одній з країн Європи рекордно побільшало чоловіків з України
58K
Міноборони посилить контроль за чоловіками: ЗСУ пояснили гучну заяву про мобілізацію
22K
Екснардеп: Московська церква та ФСБ просто зараз проводять диверсію у Києві
19K
Перемога опозиції у Польщі: як відреагував валютний ринок
15K
Дедалі менше українських біженців живуть у швейцарських родинах: причина
13K
Будівництво укріплень на кордоні. Росія зіткнулася з новою проблемою

Новини

Уночі окупанти запустили по Україні ракети й «Шахеди»: деталі від Генштабу
Сьогодні, 07:07
Стрілянина у Брюсселі, вибори у Польщі: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Хмарно й без опадів: прогноз погоди на 17 жовтня
Сьогодні, 03:55
17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
600 днів війни. Кривавий терор і безуспішні ворожі атаки на сході України
Вчора, 07:31
Хмарно, дощі у низці областей: прогноз погоди на 16 жовтня
Вчора, 05:20

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту