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Нова допомога від США: що отримає Україна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нова допомога від США: що отримає Україна
ЗСУ отримають системи Patriot і боєприпаси для них
фото ілюстративне

Україна отримає термінали супутникового зв’язку Satcom та боєприпаси для Himars

Новий пакет військової допомоги США Україні на суму $1,85 млрд передбачає надання однієї батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot із боєприпасами. Про це повідомила кореспондентка відділу зовнішньої політики Пентагону Лара Селігман у Twitter.

У межах $1 млрд, які своїм указом виділив президент США Джо Байден, окрім ЗРК Patriot будуть надаватися:

  • боєприпаси для Himars;
  • 500 високоточних артснарядів 155 мм;
  • 10 мінометів 120 мм і 10 тисяч снарядів до них;
  • по 10 мінометів 60 і 82 мм; 37 авто із захистом від мін Cougar;
  • 120 броньовиків HMMWV;
  • шість броньованих ваговозів;
  • ракети Harm;
  • високоточне авіаційне озброєння;
  • понад 2700 одиниць гранатометів і стрілецької зброї;
  • протипіхотні боєприпаси Claymore;
  • підривні боєприпаси; засоби й приціли нічного бачення;
  • тактичні захищені засоби зв’язку; броню.

У межах додаткових $850 млн, які виділяє Пентагон у межах ініціативи Ukraine Security Assistance Initiative, будуть надані:

  • 45 тисяч артснарядів 152 мм;
  • 20 тисяч артснарядів 122 мм;
  • 50 тисяч снарядів 122 мм для систем «Град»;
  • 100 тисяч танкових снарядів 125 мм;
  • термінали супутникового зв’язку Satcom;
  • а також фінансування для навчання та підтримання в бойовому стані обладнання.

Раніше повідомлялося, що літак Зеленського приземлився в США.

Як повідомлялося, на зустрічі у Вашингтоні Байден та Зеленський проведуть поглиблене стратегічне обговорення подальшого ходу бойових дій в Україні, можливостей щодо навчання українських військових, посилення санкцій та заходів експортного контролю щодо Росії та допомогу Києву у сфері економіки та енергетики. 

Тим часом Кремль відреагував на візит українського лідера до США. Сьогодні, 21 грудня, російський диктатор Володимир Путін готує звернення до росіян на колегії міноборони.

Представник Кремля зазначив, що на колегії також заплановано виступ міністра оборони Сергія Шойгу, до якого президент додасть заключні ремарки. 

Очікується, що під час візиту президент виступить із промовою на спільному засіданні обох палат Конгресу та проведе зустріч із американським колегою Джо Байденом.

Видання Politico повідомляє, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до США українська делегація проситиме Білий дім про постачання ракет великої дальності та безпілотників. 

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Теги: США Україна Володимир Зеленський війна росія окупанти

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