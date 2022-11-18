Колаборантка з Миколаївщини може сісти на 10 років за підтримку ворога

Зловмисницею виявилась мешканка міста Снігурівка

Служба безпеки викрила ворожу поплічницю під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Зловмисницею виявилась мешканка міста Снігурівка, яка приєдналась до окупаційної адміністрації держави-агресора та обіймала посаду «голови апарату» у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Снігурівського району.

Перебуваючи на «посаді», колаборантка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції. Також пропонувала «місця» у лавах окупаційної адміністрації та займалася документами, які були необхідні для видачі «гуманітарної допомоги» та грошей, що видавали окремій групі місцевого населення окупованої Снігурівки.

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Колаборантка сприяла поширенню кремлівського режиму і підтримувала репресивні заходи рашистів на території регіону. До злочинної діяльності жінка намагалася залучати місцевих жителів, з якими проводила відповідні співбесіди та пропагувала нібито покращення життя і підтримку зі сторони російської федерації серед місцевих мешканців.

Після звільнення району зловмисниця намагалась втекти на тимчасово непідконтрольну територію на півдні України, де планувала уникнути правосуддя.

Проте не встигла. Співробітники Служби безпеки встановили її місцезнаходження і затримали.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

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Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує позбавлення волі строком до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, колаборанти, які ініціювали «приєднання» Донеччини до Росії, отримали підозри.

Як повідомлялося, 10 листопада українські захисники звільнили місто Снігурівка, що у Миколаївській області.