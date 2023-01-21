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Міллі висловив сумнів у перемозі України в 2023 році. Розвідка відреагувала

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міллі висловив сумнів у перемозі України в 2023 році. Розвідка відреагувала
Юсов: «Україна звільняє і продовжить звільняти власні території»
фото ілюстративне

На початку повномасштабного вторгнення не прогнозував, що Україна взагалі вистоїть

Оцінки української розвідки про можливість перемогти у війні у 2023 році залишаються незмінними, і Україна має тверезе та адекватне розуміння ситуації та своїх здібностей. Про це заявив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Ті оцінки, які давалися (українською розвідкою – «Главком»), залишаються незмінними. Є завдання і, попри їхню складність, великою ціною українці звільняють власні території», – сказав Юсов.

Коментуючи оцінки Міллі, речник нагадав, що багато хто на початку повномасштабного вторгнення не прогнозував, що Україна взагалі вистоїть, а пізніше багато хто не вірив, що вдасться звільнити значну частину окупованих територій, зокрема Херсон.

«Україна звільняє і продовжить звільняти власні території. Так, це буде складно, але це неминуче», – заявив Юсов.

Представник розвідки наголосив, що Україна у постійному режимі контактує з партнерами, державами-членами НАТО та іншими урядами та організаціями.

Нагадаємо, що на брифінгу за підсумками восьмого засідання у форматі «Рамштайн» глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що Україні буде «дуже і дуже важко» вигнати російських загарбників у 2023 році

Теги: Україна окупанти росія війна США

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